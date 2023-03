https://spnfa.ir/20230302/رسانه-آمریکایی-چین-تنها-کشور-طرفدار-پوتین-نیست-14830741.html

رسانه آمریکایی: چین تنها کشور طرفدار پوتین نیست

رسانه آمریکایی: چین تنها کشور طرفدار پوتین نیست

کشورهای جنوب جهانی دلایل بسیار بیشتری برای جانبداری از مسکو دارند تا از غرب. 02.03.2023, اسپوتنیک ایران

2023-03-02T21:02+0330

2023-03-02T21:02+0330

2023-03-02T21:02+0330

گزارش و تحلیل

روسیه

چین

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/03/06/7597092_0:100:2932:1749_1920x0_80_0_0_71a09912bb8466f70e20dd98f0bc2662.jpg

AmericanThinker مقاله‌ای از کریشن مهتا، عضو ارشد عدالت جهانی در دانشگاه ییل، عضو هیئت مدیره کمیته آمریکایی توافق بین ایالات متحده و روسیه را تحلیل می‌کند: "در جریان درگیری روسیه و اوکراین، کی یف بیشترین حمایت را از اروپا که مدت هاست از روسیه می ترسد و از آمریکا که ممکن است سیاستمدارانش جیب های خود را با پول اوکراین پر کرده باشند دریافت می کند. و اما بیشتر نیمکره جنوبی، به استثنای نیوزلند و استرالیا، از روسیه حمایت می کند. به عبارت دیگر نه تنها چین، بلکه تقریباً همه کشورهای این بخش از جهان در کنار پوتین قرار دارند.یکی از دلایلی که اقتصاد روسیه می تواند در برابر تحریم های غرب مقاومت کند این است که بقیه جهان بدون هیچ گونه اجباری از همکاری با مسکو خوشحال هستند. دیده می شود که کشورهایی که بخشی از محور "آمریکا-انگلیس-اروپا" نیستند، روسیه را دوست دارند و به آن احترام می گذارند. کریشن مهتا، یک محقق ارشد در دانشگاه ییل، یک تحلیل مفصل از نظرسنجی های متعدد از دیدگاه های کشورهای مختلف در مورد این درگیری انجام داد. او آن را اینگونه خلاصه کرد:از 6.3 میلیارد نفری که در خارج از غرب زندگی می کنند، 66 درصد نسبت به روسیه و 70 درصد نسبت به چین نگرش مثبت دارند.از میان 66 درصدی که دیدگاه مثبتی نسبت به روسیه دارند، 75 درصد در جنوب آسیا، 68 درصد در آفریقای فرانسوی زبان و 62 درصد در آسیای جنوب شرقی زندگی می کنند.افکار عمومی در مورد روسیه در عربستان سعودی، مالزی، هند، پاکستان و ویتنام مثبت است.مهتا معتقد است که این اعداد قابل توجهی هستند و برای چنین نگرش پنج دلیل می آورد. در اینجا دلایل اصلی مهتا و نظرات مولف این مقاله در مورد آنها آمده است:اول، مهتا می نویسد: "جنوب جهانی معتقد نیست که غرب مشکلات آن را درک می کند یا با آنها همدردی می کند".در حالی که غرب به مسائل جنسیتی، تغییرات آب و هوایی و مواردی از این قبیل وسواس دارد، نیمکره جنوبی در جهانی زندگی می کند که فقر، گرسنگی و قیمت بالای انرژی به دلیل جنگ و جنون تغییرات آب و هوایی حاکم است.دوست من اغلب به کامبوج سفر می‌ کند و می ‌گوید محدودیت‌های ضد کووید غرب به گردشگری پایان داده و زنجیره تامین کالاها از آسیای جنوب شرقی به آمریکا را مختل کرده است.او تعجب می کند که مردم اصلاً توانستند در آنجا زنده بمانند. در این میان، روسیه، چین و هند واکسن هایی را به کشورهای نیمکره جنوبی ارسال کرده اند و علاوه بر این، کارهای خوب زیادی نیز انجام داده اند.ثانیاً مهتا از "میراث تاریخی" یاد می کند.به عبارت دیگر، مستعمرات سابق هنوز هم از اروپا رنجش دارند و معتقدند که این بلوک شوروی بود که از آنها در مبارزه برای استقلال حمایت کرد. آنها علاقه ندارند بدانند که "دنیای آزاد" کجا بود و "چکمه کمونیستی" کجا. برایشان این امر مهم است که بلوک شوروی - یعنی روس ها - عامل تغییرات شدند.ثالثاً، به گفته مهتا، "درگیری در اوکراین از نظر جنوب جهانی به عنوان یک مشکل منحصرا اروپایی تلقی می شود".اینجا نمی شود بحث کرد. حتی با فرض اینکه پوتین به دنبال تسلط در اروپا و بریتانیا است، هیچ نشانه ای وجود ندارد که جاه طلبی های او به بخشی از نیمکره جنوبی گسترش یافته باشد. و بازهم، برای افرادی که هر روز با گرسنگی مواجه هستند، درگیری بین روسیه و اوکراین یک مشکل اروپایی است. آنها مایلند که درگیری پایان یابد و افزایش قیمت ها (غذا، سوخت و غیره) از بلعیدن ذخایر ناچیز آنها دست بردارد.چهارم، مهتا بیان می کند که "آمریکا و غرب دیگر بر اقتصاد جهانی تسلط ندارند و جنوب جهانی گزینه های دیگری دارد". اینجا چیزی برای اضافه کردن ندارم، این مشخص است.و پنجم: "نظم بین المللی مبتنی بر "مقررات" اعتبار خود را از دست می دهد و رو به افول است". به طور خلاصه صحبت از ریاکاری است.مهتا می نویسد: "جنوب جهانی شاهد آن است که در طول چند دهه اخیر غرب به دیدگاه دیگران توجه نکرده است. غرب به یوگسلاوی سابق، عراق، افغانستان، لیبی، سوریه حمله کرد و هیچ تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحمل نشد. غرب با چه "مقرراتی" به این کشورها حمله کرد و آنها را ویران نمود؟در کشورهایی که مردم آنها از فقر و گرسنگی رنج می برند، وسواس غرب به تحریم ها نمی تواند تبرئه شود. در سال 1985 قحطی در اتیوپی رخ داد و نوازندگان راک غربی دور هم جمع شدند و آهنگ "ما دنیاییم" ( We Are the World ) را خواندند. دروغ محض".اسپوتنیک، آندریا ویدبورگ، تحلیلگر پرتال آمریکایی

https://spnfa.ir/20230302/پوتین-نظم-جهانی-را-به-نفع-خود-تغییر-می-دهد-14828365.html

https://spnfa.ir/20230302/لاوروف-تهدیدات-علیه-چین--در-قبال-اوکراین-تردید-برانگیز-است-14825743.html

چین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

روسیه, چین