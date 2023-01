https://spnfa.ir/20230124/عقربه-های-ساعت-روز-قیامت-در-فاصله-90-ثانیه-ای-فاجعه-هسته-ای-14366732.html

عقربه های ساعت "روز قیامت" در فاصله 90 ثانیه ای "فاجعه هسته ای"

عقربه های ساعت "روز قیامت" در فاصله 90 ثانیه ای "فاجعه هسته ای"

رئیس بولتن دانشمندان اتمی گفت، عقربه‌های نمادین "ساعت به اصطلاح روز قیامت" در سال 2023 تا حد امکان به "نیمه‌شب هسته‌ای" نزدیک شد که به معنای مرگ بشر در یک... 24.01.2023

جهان

به گزارش اسپوتنیک، راشل برونسون رئیس بولتن دانشمندان اتمی گفت: "ما در حال رو به جلو حرکت دادن عقربه های "ساعت روز قیامت" به سمت جلو و "نیمه شب هسته ای" هستیم. همانطور که پیش از این نیز اتفاق افتاد. اکنون 90 ثانیه به "نیمه شب هسته ای" باقی مانده است."سال گذشته، عقربه ها در همان جایی که در سال 2021 بودند، باقی ماندند و 100 ثانیه تا "نیمه شب هسته ای" فاصله داشتند."ساعت روز قیام"، نخستین بار در سال 1947 روی جلد مجله The Bulletin of the Atomic Scientists منتشر شد. زمان باقی مانده تا نیمه شب "نماد تنش وضعیت بین المللی" است، نیمه شب به معنای لحظه فاجعه هسته ای است. در سال های اخیر، عقربه ها فقط رو به جلو حرکت کرده اند.در سال 2020، عقربه ها 20 ثانیه به جلو حرکت کردند، آنها 100 ثانیه قبل از "نیمه شب هسته ای" متوقف شدند. عقربه ها هیچگاه تا این حد به نیمه شب هسته ای نزدیک نبودند. عقربه ها در سال 2021 در همان موقعیت باقی ماندند. در سال‌های 2018 و 2019، "ساعت قیامت" دو دقیقه مانده به نیمه‌شب بود. عقربه های ساعت همین زمان را نیز درست در سال 1953 پس از آزمایش بمب های هیدروژنی در ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نشان می دادند.آرام ترین زمان، سال 1991 بود، زمانی که عقربه ها به مدت 17 دقیقه از فاجعه هسته ای دور شدند. سپس اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک را امضا کردند که برای کاهش تعداد ذخایر و کلاهک های هسته ای مستقر در زرادخانه کشورها و همچنین کاهش تعداد حامل های آنها طراحی شده است.

