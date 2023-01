https://spnfa.ir/20230120/واتس-اپ-امکان-ارسال-پیام-به-خود-را-فراهم-کرد-14315305.html

واتس اپ امکان ارسال پیام به خود را فراهم کرد

2023-01-20T21:30+0330

به گزارش اسپوتنیک، وبگاه ورج (The Verge) نوشت؛ WhatsApp* اکنون به شما امکان می دهد برای خود پیام ارسال کنید.در تلگرام، از مدت‌ها پیش می‌توانید پیام‌ها، رسانه‌ها و لینک‌ها را در چت "مورد علاقه‌مندی‌ها" ذخیره کنید، اما برای واتس‌اپ * این ویژگی یک پیشرفت فناوری است!ویژگی Write to Yourself در چند ماه گذشته به تدریج عرضه شده است.برای استفاده از آن، به طور سنتی باید برنامه را به آخرین نسخه به روز کنید تا لذت آن را ببرید. یا می توانید تلگرام را دانلود کنید، جایی که مدت هاست در آنجا بوده است.این عملکرد می تواند به عنوان یک دفترچه یادداشت برای یادداشت ها و پیوندهایی باشد که کاربر نمی خواهد از دست بدهد - دسترسی به چت "مورد علاقه" از هر دستگاهی قابل دسترسی است.* متعلق به متا است که به عنوان افراطی شناخته شده و در فدراسیون روسیه ممنوع است.

جهان, خارج از خبرها