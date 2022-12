https://spnfa.ir/20221231/پایین-بودن-ویتامین-c-در-بدن-منجر-به-مشکلات-تنفسی-میشود-14029754.html

پایین بودن ویتامین c در بدن منجر به مشکلات تنفسی می‌شود

پایین بودن ویتامین c در بدن منجر به مشکلات تنفسی می‌شود

سید مرتضی صفوی، دانشیار دانشکده تغذیه علوم پزشکی اصفهان گفت: نتایج بررسی‌ها بر روی بیماران ریوی نشان داده افرادی که ویتامین C کمتری دریافت می‌کردند در روزهای... 31.12.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، سید مرتضی صفوی اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا، مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین C به دلیل وجود آنتی اکسیدان، بدن را در مقابل اثرات آلودگی هوا بیمه می‌کند؛ بنابراین ترکیب خوراک های دارای این ویتامین که یک آنتی‌اکسیدان قوی است باعث حفاظت بدن در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد می‌شود.وی افزود: یکی از دلایل ایجاد رادیکال‌های آزاد در بدن ورود ذرات آلاینده هوا در ریه‌ها است که آنتی اکسیدان‌ها با اتصال به رادیکال‌های آزاد باعث خنثی شدن آنها پیش از آسیب رساندن به بدن و ریه شود.این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه ویتامین E نیز یک آنتی‌اکسیدان قوی بشمار می‌رود، گفت: این ویتامین محلول در چربی، بدن را در مقابل اثرات زیان آور آلودگی هوا مصون می‌کند.صفوی افزود: ویتامین E با اکسیژن ترکیب می‌شود و رادیکال‌های آزاد را از بین می‌برد و علاوه بر محافظت بدن در برابر آلاینده‌های هوا مانع از بین رفتن و اکسید شدن ویتامین A در بدن می‌شود.دانشیار دانشکده تغذیه علوم پزشکی اصفهان مصرف شیر را در روزهای آلوده مفید دانست و اظهار کرد: شیر دارای فسفر و منیزیم است و مصرف آن بدن را از مسمومیت‌های ناشی از قرار گرفتن در معرض آلاینده‌های هوا مصون نگه می‌دارد.وی ادامه داد: ماست و دوغ ترکیب مشابهی دارند. اگر کسی نمی‌تواند شیر بنوشد برای جلوگیری از ترکیب آلاینده‌های خطرناک در بدن روزانه دست کم سه فنجان ماست استفاده کند.صفوی با بیان اینکه مصرف لبنیات پروبیوتیک تأثیر بسزایی در جلوگیری از ترکیب آلاینده‌ها در بدن دارد، گفت: استفاده کردن از گروه لبنیات و مواد غذایی حاوی ویتامین‌های E و C می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تقویت سیستم ایمنی بدن افراد داشته باشد و از تأثیر آلودگی‌ها پیشگیری می‌کند.دانشیار دانشکده تغذیه توصیه کرد: افراد در معرض آلودگی‌ها قرار نگیرند و از مواد غذایی استفاده کنند که بدن را در برابر آسیب‌های ناشی از آلودگی مقاوم کند.وی افزود: آلودگی هوا معضلی است که سلامتی افراد به ویژه گروه‌های آسیب پذیر از جمله نوزادان، کودکان، خانم‌های باردار و شیرده، سالمندان و بیماران ریوی و قلبی را تهدید و مشکلات جدی برای آنها ایجاد می‌کند.صفوی با بیان اینکه افراد در شرایط آلودگی هوا باید با آمادگی لازم و با تغذیه مناسب مراقب سلامتی خود باشند، افزود: استفاده از مواد غذایی دارای آنتی اکسیدان مانند ویتامین C توصیه می‌شود؛ این ویتامین در مرکبات از جمله پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، لیموترش، گریپ فروت و سبزی‌ها، گوچه فرنگی و سیب زمینی وجود دارد، استفاده از انواع سوپ و آش نیز که مملو از سبزی‌هاست بسیار مناسب است.این متخصص تغذیه گفت: پهن‌برگ‌ها و سبزی‌های برگ تیره مانند کلم بروکلی و کاهو سرشار از ویتامینC هستند.صفوی با بیان اینکه ویتامین C جز آنتی‌اکسیدان‌های قوی است که باعث کاهش اثرهای منفی ناشی از آلودگی هوا می‌شود، اضافه کرد: این تأثیر در بدن افراد سیگاری کمرنگ است زیرا دود سیگار سبب ازبین رفتن بخش عظیمی از ویتامین C دریافتی می‌شود.

