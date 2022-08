https://spnfa.ir/20220821/پنج-ماده-غذایی-ایده-آل-برای-افراد-بالای--سال-12143856.html

پنج ماده غذایی ایده آل برای افراد بالای ۵۰ سال

آجیل، سبزیجات نشاسته ای و لوبیا باید بعد از ۵۰ سالگی مصرف شوند. 21.08.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، InoSMI به نقل از Eat This, Not That می نویسد: افزایش انرژی پس از پنجاه سالگی می تواند با این پنج محصول ارائه شود. توصیه می شود غلات را به رژیم غذایی اضافه کنید، اما نه به شکل تصفیه شده، به عنوان مثال، کراکر غلات کامل. آنها را می توان به عنوان یک میان وعده استفاده کرد، یا به سوپ اضافه کرد، با پنیر، هوموس و گیاهان مصرف کرد.علاوه بر این، شما باید آجیل بخورید شامل بادام زمینی، بادام، بادام هندی، گردو و فندق، پسته. آنها سرشار از پروتئین و چربی های سالم هستند. همچنین، از انواع توت ها (توت فرنگی، تمشک، زغال اخته) غافل نشوید. آنها را می توان به ماست یا اسموتی اضافه کرد.لوبیا سفید را می توان به عنوان کنار غذا و همچنین در سالاد استفاده کرد. در نهایت، سبزیجات غنی از نشاسته - سیب زمینی، ذرت، نخود فرنگی را فراموش نکنید. سیب زمینی شیرین سرشار از کربوهیدرات و سرشار از ویتامین A است.

