ترامپ: آمریکا به کی یف اجازه نداده حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد
ترامپ: آمریکا به کی یف اجازه نداده حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد
ترامپ ادعاهای وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ایالات متحده ظاهراً به کی یف اجازه داده است حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد را رد کرد.
سیاسی
ترامپ در مورد مقاله وال استریت ژورنال گفت آمریکا هیچ ارتباطی با موشکهای دوربردی که اوکراین برای حمله به "عمق روسیه" استفاده میکند، ندارد.
ترامپ: آمریکا به کی یف اجازه نداده حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد
00:07 23.10.2025 (بروز رسانی شده: 00:33 23.10.2025)
ترامپ ادعاهای وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ایالات متحده ظاهراً به کی یف اجازه داده است حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد را رد کرد.
ترامپ در مورد مقاله وال استریت ژورنال گفت آمریکا هیچ ارتباطی با موشکهای دوربردی که اوکراین برای حمله به "عمق روسیه" استفاده میکند، ندارد.