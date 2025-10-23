ایران
ترامپ: آمریکا به کی یف اجازه نداده حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد
ترامپ ادعاهای وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ایالات متحده ظاهراً به کی یف اجازه داده است حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد را رد کرد. 23.10.2025, اسپوتنیک ایران
ترامپ در مورد مقاله وال استریت ژورنال گفت آمریکا هیچ ارتباطی با موشک‌های دوربردی که اوکراین برای حمله به "عمق روسیه" استفاده می‌کند، ندارد.
ترامپ: آمریکا به کی یف اجازه نداده حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد

00:07 23.10.2025 (بروز رسانی شده: 00:33 23.10.2025)
© AP Photo / Markus Schreiberترامپ
ترامپ ادعاهای وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ایالات متحده ظاهراً به کی یف اجازه داده است حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد را رد کرد.
ترامپ در مورد مقاله وال استریت ژورنال گفت آمریکا هیچ ارتباطی با موشک‌های دوربردی که اوکراین برای حمله به "عمق روسیه" استفاده می‌کند، ندارد.
