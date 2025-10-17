https://spnfa.ir/20251017/نخست-وزیر-مجارستان-اجلاس-روسیه-و-آمریکا-میتواند-یک-هفته-پس-از-دیدار-وزرای-خارجه-برگزار-شود-26004523.html
نخست وزیر مجارستان: اجلاس روسیه و آمریکا میتواند یک هفته پس از دیدار وزرای خارجه برگزار شود
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت: "دیروز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ما گفت که آماده شویم؛ دیداری بین دو وزیر امور خارجه در دستور کار
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت: "دیروز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ما گفت که آماده شویم؛ دیداری بین دو وزیر امور خارجه در دستور کار است. او و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تصمیم گرفتند که دو وزیر امور خارجه ظرف یک هفته برای حل مسائل باقی مانده تلاش کنند و سپس، یک هفته بعد، میتوانند به بوداپست بیایند."وی تصریح کرد که عصر پنجشنبه دستور ایجاد یک کمیته سازماندهی برای آمادهسازی این اجلاس را داده و کار آغاز شده است.
