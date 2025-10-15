https://spnfa.ir/20251015/وزیر-امور-خارجه-مجارستان-درخواستها-برای-کنار-گذاشتن-منابع-انرژی-روسیه-را-دیوانگی-خواند--25966185.html
وزیر امور خارجه مجارستان درخواستها برای کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه را دیوانگی خواند
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در جلسهای در هفته انرژی روسیه گفت: "چطور میتوانید تنوعبخشی را در نظر بگیرید وقتی که یک منبع تأمین را کنار میگذارید؟... 15.10.2025, اسپوتنیک ایران
مجارستان در سیاست انرژی خود بر اساس منافع ملی هدایت میشود. وزیر خاطرنشان کرد که مهمترین چیز برای بوداپست، تأمین انرژی برای کشور و حفظ پایینترین قیمت گاز در اروپا است.
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در جلسهای در هفته انرژی روسیه گفت: "چطور میتوانید تنوعبخشی را در نظر بگیرید وقتی که یک منبع تأمین را کنار میگذارید؟ ... چطور میتوانید یک خط لوله را امنتر از دو خط لوله بدانید؟ این دیوانگی است، رسواییآور است. این کاملاً بیمنطق است."
مجارستان در سیاست انرژی خود بر اساس منافع ملی هدایت میشود. وزیر خاطرنشان کرد که مهمترین چیز برای بوداپست، تأمین انرژی برای کشور و حفظ پایینترین قیمت گاز در اروپا است.