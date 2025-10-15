مجارستان در سیاست انرژی خود بر اساس منافع ملی هدایت می‌شود. وزیر خاطرنشان کرد که مهمترین چیز برای بوداپست، تأمین انرژی برای کشور و حفظ پایین‌ترین قیمت گاز در اروپا است.

پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در جلسه‌ای در هفته انرژی روسیه گفت: "چطور می‌توانید تنوع‌بخشی را در نظر بگیرید وقتی که یک منبع تأمین را کنار می‌گذارید؟ ... چطور می‌توانید یک خط لوله را امن‌تر از دو خط لوله بدانید؟ این دیوانگی است، رسوایی‌آور است. این کاملاً بی‌منطق است."