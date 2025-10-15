ایران
وزیر امور خارجه مجارستان درخواست‌ها برای کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه را دیوانگی خواند
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در جلسه‌ای در هفته انرژی روسیه گفت: "چطور می‌توانید تنوع‌بخشی را در نظر بگیرید وقتی که یک منبع تأمین را کنار می‌گذارید؟...
جهان
مجارستان در سیاست انرژی خود بر اساس منافع ملی هدایت می‌شود. وزیر خاطرنشان کرد که مهمترین چیز برای بوداپست، تأمین انرژی برای کشور و حفظ پایین‌ترین قیمت گاز در اروپا است.
جهان
جهان

11:44 15.10.2025
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در جلسه‌ای در هفته انرژی روسیه گفت: "چطور می‌توانید تنوع‌بخشی را در نظر بگیرید وقتی که یک منبع تأمین را کنار می‌گذارید؟ ... چطور می‌توانید یک خط لوله را امن‌تر از دو خط لوله بدانید؟ این دیوانگی است، رسوایی‌آور است. این کاملاً بی‌منطق است."
مجارستان در سیاست انرژی خود بر اساس منافع ملی هدایت می‌شود. وزیر خاطرنشان کرد که مهمترین چیز برای بوداپست، تأمین انرژی برای کشور و حفظ پایین‌ترین قیمت گاز در اروپا است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
