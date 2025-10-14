https://spnfa.ir/20251014/یک-مقام-روسی-عواقب-عرضه-موشکهای-تاماهاک-به-اوکراین-را-توضیح-داد-25946309.html
یک مقام روسی عواقب عرضه موشکهای تاماهاک به اوکراین را توضیح داد
یک مقام روسی عواقب عرضه موشکهای تاماهاک به اوکراین را توضیح داد
اسپوتنیک ایران
ولادیمیر روگوف، رئیس کمیسیون حاکمیت اتاق عمومی روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عرضه موشکهای کروز تاماهاک به... 14.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-14T08:56+0330
2025-10-14T08:56+0330
2025-10-14T08:56+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/08/25840291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e3dfce705f3139dc4a88e07d2187706.jpg
ولادیمیر روگوف، رئیس کمیسیون حاکمیت اتاق عمومی روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عرضه موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین یکی از اشتباهات مهلک ایالات متحده خواهد بود.پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که تقریباً در مورد عرضه احتمالی موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین تصمیم گرفته است، اما میخواهد بداند که رژیم کییف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد. ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، تأکید کرد که استفاده کییف از این موشکها به روابط بین مسکو و واشنگتن آسیب خواهد رساند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/08/25840291_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a5f018f30ff0d7ef74ec23b6e666b976.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا
یک مقام روسی عواقب عرضه موشکهای تاماهاک به اوکراین را توضیح داد
ولادیمیر روگوف، رئیس کمیسیون حاکمیت اتاق عمومی روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عرضه موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین یکی از اشتباهات مهلک ایالات متحده خواهد بود.
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که تقریباً در مورد عرضه احتمالی موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین تصمیم گرفته است، اما میخواهد بداند که رژیم کییف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد. ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، تأکید کرد که استفاده کییف از این موشکها به روابط بین مسکو و واشنگتن آسیب خواهد رساند.