یک مقام روسی عواقب عرضه موشک‌های تاماهاک به اوکراین را توضیح داد

ولادیمیر روگوف، رئیس کمیسیون حاکمیت اتاق عمومی روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عرضه موشک‌های کروز تاماهاک به...

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

آمریکا

ولادیمیر روگوف، رئیس کمیسیون حاکمیت اتاق عمومی روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عرضه موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین یکی از اشتباهات مهلک ایالات متحده خواهد بود.پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که تقریباً در مورد عرضه احتمالی موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین تصمیم گرفته است، اما می‌خواهد بداند که رژیم کی‌یف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد. ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، تأکید کرد که استفاده کی‌یف از این موشک‌ها به روابط بین مسکو و واشنگتن آسیب خواهد رساند.

آمریکا