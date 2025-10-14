ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
ولادیمیر روگوف، رئیس کمیسیون حاکمیت اتاق عمومی روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عرضه موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین یکی از اشتباهات مهلک ایالات متحده خواهد بود.پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که تقریباً در مورد عرضه احتمالی موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین تصمیم گرفته است، اما می‌خواهد بداند که رژیم کی‌یف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد. ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، تأکید کرد که استفاده کی‌یف از این موشک‌ها به روابط بین مسکو و واشنگتن آسیب خواهد رساند.
08:56 14.10.2025
ولادیمیر روگوف، رئیس کمیسیون حاکمیت اتاق عمومی روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عرضه موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین یکی از اشتباهات مهلک ایالات متحده خواهد بود.
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که تقریباً در مورد عرضه احتمالی موشک‌های کروز تاماهاک به اوکراین تصمیم گرفته است، اما می‌خواهد بداند که رژیم کی‌یف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد. ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، تأکید کرد که استفاده کی‌یف از این موشک‌ها به روابط بین مسکو و واشنگتن آسیب خواهد رساند.
