اجلاس ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ابعاد امنیتی هم دارد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: 13.10.2025, اسپوتنیک ایران
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:روز 18 اکتبر یا بیست و ششم مهرماه تاریخ پایان قطعنامه 2231 و پایان محدودیتهای مندرج در این قطعنامه است ما فکر میکنیم که این قطعنامه در موعد مقرر باید خاتمه پیدا کند.باید توجه داشته باشیم که شورای امنیت هنوز تصمیمی را اتخاذ نکرده و آن چیزی که تحت عنوان بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت مطرح شده محصول یک اقدام از سوی سه کشور اروپایی است، باید در نظر داشته باشیم که بازگشت پنج قطعنامهای که در 2006 و 2010 در خصوص برنامه هستهای ایران به اتفاق آرا تصویب شده و هر پنج عضو دائم شورای امنیت به آن رای مثبت دادند، به زعم سه کشور اروپایی، با مخالفت صریح چین و روسیه مواجه شده.وی افزود:اکنون در شورای امنیت شاهد یک آشفتگی هستیم که مسئولیت مستقیم آن با سه کشور اروپایی است، با توجه به اینکه اصل اقدام غیر قانونی و خلاف رویههای شناخته شده در برجام و قطعنامه 2231 است، ما انتظار داریم که اعضا آنرا اجرا نکنند و موضع روسیه و چین در این خصوص به شکل صریح به سازمان ملل منعکس شده لذا قطعنامه 2231 باید در موعد مقرر خاتمه پیدا کند و اقدام سه کشورهای اروپایی برای پیشبرد مطامع خود نباید واجد ارزش و اعمال قرار گیرد.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در ادامه ی پاسخ به اسپوتنیک درباره ی اجلاس سه جانبه میان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان بیان کرد:نشست سه جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه یکی از سازوکارهایی است که در کنار فرمت های منطقهای دیگر برای رایزنی و تبادل نظر در خصوص طیفی از موضوعات از جمله موضوعات اقتصادی، تجاری و امنیتی ایجاد شده و این نشانگر اهمیتی است که ایران و کشورهای همسایه برای اطمینان از ثبات و امنیت از طریق هماهنگیهای درون منطقهای قائل هستند.
