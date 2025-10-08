https://spnfa.ir/20251008/جزئیات-مذاکرات-حماس-و-اسرائیل-در-شرم-الشیخ-25841376.html
جزئیات مذاکرات حماس و اسرائیل در شرم الشیخ
جزئیات مذاکرات حماس و اسرائیل در شرم الشیخ
این مذاکرات با حضور رئیس اطلاعات مصر، نخست وزیر، وزیر امور خارجه قطر و رئیس اطلاعات ترکیه برگزار میشود. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، رئیس هیئت اسرائیلی و نمایندگان آمریکا نیز در این مذاکرات شرکت دارند.
به گفته القاهره نیوز، مذاکرات در شرم الشیخ بر تبادل زندانیان، تضمین عدم حمله جدید به غزه، نقاط عقبنشینی نیروهای اسرائیلی و کمبود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه متمرکز است.
جزئیات مذاکرات حماس و اسرائیل در شرم الشیخ
این مذاکرات با حضور رئیس اطلاعات مصر، نخست وزیر، وزیر امور خارجه قطر و رئیس اطلاعات ترکیه برگزار میشود. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، رئیس هیئت اسرائیلی و نمایندگان آمریکا نیز در این مذاکرات شرکت دارند.
