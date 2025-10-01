https://spnfa.ir/20251001/سخنگوی-دولت-ایران-از-تصویب-برنامه-دولت-در-مقابله-با-موضوع-مکانیسم-ماشه-در-آینده-نزدیک-خبر-داد-25707862.html

سخنگوی دولت ایران از تصویب برنامه دولت در مقابله با موضوع مکانیسم ماشه در آینده نزدیک خبر داد

سخنگوی دولت ایران از تصویب برنامه دولت در مقابله با موضوع مکانیسم ماشه در آینده نزدیک خبر داد

اسپوتنیک ایران

سخنگوی دولت ایران: دولت و دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند تا این موضوع عملی نشود. 01.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-01T13:15+0330

2025-10-01T13:15+0330

2025-10-01T16:19+0330

جهان

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/02/24116715_0:45:1279:764_1920x0_80_0_0_1205d59712cebe3a8ae517f4802030b3.jpg

خبرگزاری تسنیم اعلام کرد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، گفت که البته دولت از مدت‌ها قبل تمام سناریوها را در این زمینه در نظر گرفته و برنامه‌ای در این خصوص تدوین کرده است که قرار است روز یکشنبه به تصویب برسد.مهاجرانی در توضیح جزئیات این برنامه گفت: طبق این برنامه که آرایش جدیدی برای دولت خواهد بود هر دستگاه و وزارتخانه دستورالعمل و مأموریت خاص خود را دنبال خواهد کرد تا کمترین فشار به زندگی مردم وارد شود.سخنگوی دولت ایران درباره مباحث مطروحه در جلسه امروز هیئت وزیران گفت: امروز گزارش وزیر امور خارجه از سفرش به نیویورک را داشتیم و باید در این زمینه روایت جدی و دقیقی صورت بگیرد. ایران اعلام آمادگی کرد تا با حضور سه کشور اروپایی، آژانس و ویتکاف جلسه برگزار شود ولی از طرف مقابل مورد پذیرش قرار نگرفت و یا اینکه در جلسات حضور پیدا نکردند.مهاجرانی ادامه داد: ابتدا موضوع بر این بود که راجع به ذخایر 60 درصدِ ما و در مقابل اسنپ‌بک صحبت‌هایی بشود و حذف کامل اسنپ‌بک صورت بگیرد که این مورد تقاضای ایران بود ولی آن‌ها نپذیرفتند. طرف مقابل در ابتدا بر تعویق حدود شش‌ماه اسنپ‌بک تأکید داشتند و وزیر خارجه هم گفته بودند با این جمع‌بندی، مذاکره معنا ندارد اما با توجه به منافع ملی حتی در آخرین شب، پیشنهاد 45 روز تعویق اسنپ‌بک از طرف ایران مطرح شد که در نهایت با فشار لابی اسرائیلی ها این مورد نیز پذیرفته نشد.وی اضافه کرد: این‌جا به‌خوبی می‌توان به مردم گفت که سخنان طرف مقابل درباره پای‌بندی بر مذاکره دروغین است و جامعه بداند دستگاه دیپلماسی همه تلاش خود را به‌کار گرفت تا اسنپ‌بک یا کلاً از بین برود و یا به تعویق بیفتد ولی باید تأکید کرد فشار لابی اسرائیلی ها را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های طرف مقابل شاهد بودیم که علی‌رغم میل خود اروپایی‌ هم تغییر رویه دادند و در نهایت شاهد برگشتن تحریم‌ها بودیم.مکانیزم ماشه یا "اسنپ‌بک" اصطلاحی است که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بسیار مطرح شد. این مکانیزم یکی از مهم‌ترین وجوه حقوقی و سیاسی این توافق بود که در قالب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به‌صورت رسمی مطرح گردید.اقدام اخیر اتحادیه اروپا هم به بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و هم به محدودیت‌های خودمختار توسط بروکسل مربوط می شود. این اقدامات شامل ممنوعیت ورود افراد خاص به اتحادیه اروپا، مسدود کردن دارایی‌های افراد و نهادهای موجود در فهرست تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران و چندین بانک تجاری بزرگ و ممنوعیت دسترسی به فرودگاه‌های اروپایی برای پروازهای باری ایران است. در تاریخ 26 سپتامبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین را که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در حمایت از توافق هسته‌ای ایران تصویب شده بود و تحریمها به مدت شش ماه تمدید می‌کرد، رد کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در واکنش به این اقدام سازمان ملل اظهار داشت که سه کشور اتحادیه اروپا رویه بازگشت سریع تحریم‌ها را نقض کرده‌اند و تحریم‌های آنها علیه تهران بی‌اعتبار است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز تأکید کرد که تلاش‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها بی‌اعتبار است.

https://spnfa.ir/20250922/سفر-پزشکیان-به-نیویورک-در-سایه-تهدید-مکانیزم-ماشه-و-افزایش-تنش-با-غرب-25540637.html

https://spnfa.ir/20250919/25490433.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان, ایران