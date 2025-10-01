https://spnfa.ir/20251001/دولت-ایالات-متحده-تعطیل-شد-25704440.html

دولت ایالات متحده تعطیل شد

دولت ایالات متحده تعطیل شد

سال مالی جدید در اول اکتبر در ایالات متحده بدون بودجه دولتی تصویب شده توسط کنگره آغاز شد و دولت فدرال را مجبور به تعلیق عملیات در طول تعطیلی کرد. 01.10.2025, اسپوتنیک ایران

روز قبل، سنا نتوانست لوایح بودجه دو حزبی را تصویب کند و تا چهارشنبه به تعویق افتاد و تعطیلی را اجتناب‌ناپذیر کرد. کاخ سفید پیش از این به سازمان‌های دولتی دستور داده بود که برای تعطیلی آماده شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این اظهار داشت که می‌تواند از تعطیلی دولت برای کاهش گسترده کارکنان و حقوق استفاده کند. او دموکرات‌ها را به خاطر عدم موفقیت در بودجه سرزنش کرد و قول داد که از وضعیت فعلی برای حذف برنامه‌هایی که جمهوری‌خواهان دوست ندارند استفاده کند. دوره اول ریاست جمهوری ترامپ شامل طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده بود که 35 روز طول کشید و در ژانویه 2019 پایان یافت.

