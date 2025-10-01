https://spnfa.ir/20251001/دولت-ایالات-متحده-تعطیل-شد-25704440.html
دولت ایالات متحده تعطیل شد
دولت ایالات متحده تعطیل شد
اسپوتنیک ایران
سال مالی جدید در اول اکتبر در ایالات متحده بدون بودجه دولتی تصویب شده توسط کنگره آغاز شد و دولت فدرال را مجبور به تعلیق عملیات در طول تعطیلی کرد. 01.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-01T09:03+0330
2025-10-01T09:03+0330
2025-10-01T09:03+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/01/25704285_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_7589c2866a6c2b2c1837583879a37db1.png
روز قبل، سنا نتوانست لوایح بودجه دو حزبی را تصویب کند و تا چهارشنبه به تعویق افتاد و تعطیلی را اجتنابناپذیر کرد. کاخ سفید پیش از این به سازمانهای دولتی دستور داده بود که برای تعطیلی آماده شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این اظهار داشت که میتواند از تعطیلی دولت برای کاهش گسترده کارکنان و حقوق استفاده کند. او دموکراتها را به خاطر عدم موفقیت در بودجه سرزنش کرد و قول داد که از وضعیت فعلی برای حذف برنامههایی که جمهوریخواهان دوست ندارند استفاده کند. دوره اول ریاست جمهوری ترامپ شامل طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده بود که 35 روز طول کشید و در ژانویه 2019 پایان یافت.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/01/25704285_74:0:649:431_1920x0_80_0_0_ceb5214c44052f97a8db063793960f45.png
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
دولت ایالات متحده تعطیل شد
سال مالی جدید در اول اکتبر در ایالات متحده بدون بودجه دولتی تصویب شده توسط کنگره آغاز شد و دولت فدرال را مجبور به تعلیق عملیات در طول تعطیلی کرد.
روز قبل، سنا نتوانست لوایح بودجه دو حزبی را تصویب کند و تا چهارشنبه به تعویق افتاد و تعطیلی را اجتنابناپذیر کرد. کاخ سفید پیش از این به سازمانهای دولتی دستور داده بود که برای تعطیلی آماده شوند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این اظهار داشت که میتواند از تعطیلی دولت برای کاهش گسترده کارکنان و حقوق استفاده کند. او دموکراتها را به خاطر عدم موفقیت در بودجه سرزنش کرد و قول داد که از وضعیت فعلی برای حذف برنامههایی که جمهوریخواهان دوست ندارند استفاده کند.
دوره اول ریاست جمهوری ترامپ شامل طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده بود که 35 روز طول کشید و در ژانویه 2019 پایان یافت.