ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251001/دولت-ایالات-متحده-تعطیل-شد-25704440.html
دولت ایالات متحده تعطیل شد
دولت ایالات متحده تعطیل شد
اسپوتنیک ایران
سال مالی جدید در اول اکتبر در ایالات متحده بدون بودجه دولتی تصویب شده توسط کنگره آغاز شد و دولت فدرال را مجبور به تعلیق عملیات در طول تعطیلی کرد. 01.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-01T09:03+0330
2025-10-01T09:03+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/01/25704285_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_7589c2866a6c2b2c1837583879a37db1.png
روز قبل، سنا نتوانست لوایح بودجه دو حزبی را تصویب کند و تا چهارشنبه به تعویق افتاد و تعطیلی را اجتناب‌ناپذیر کرد. کاخ سفید پیش از این به سازمان‌های دولتی دستور داده بود که برای تعطیلی آماده شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این اظهار داشت که می‌تواند از تعطیلی دولت برای کاهش گسترده کارکنان و حقوق استفاده کند. او دموکرات‌ها را به خاطر عدم موفقیت در بودجه سرزنش کرد و قول داد که از وضعیت فعلی برای حذف برنامه‌هایی که جمهوری‌خواهان دوست ندارند استفاده کند. دوره اول ریاست جمهوری ترامپ شامل طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده بود که 35 روز طول کشید و در ژانویه 2019 پایان یافت.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/01/25704285_74:0:649:431_1920x0_80_0_0_ceb5214c44052f97a8db063793960f45.png
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

دولت ایالات متحده تعطیل شد

09:03 01.10.2025
دولت ایالات متحده تعطیل شد
دولت ایالات متحده تعطیل شد - اسپوتنیک ایران , 1920, 01.10.2025
اشتراک
سال مالی جدید در اول اکتبر در ایالات متحده بدون بودجه دولتی تصویب شده توسط کنگره آغاز شد و دولت فدرال را مجبور به تعلیق عملیات در طول تعطیلی کرد.
روز قبل، سنا نتوانست لوایح بودجه دو حزبی را تصویب کند و تا چهارشنبه به تعویق افتاد و تعطیلی را اجتناب‌ناپذیر کرد. کاخ سفید پیش از این به سازمان‌های دولتی دستور داده بود که برای تعطیلی آماده شوند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این اظهار داشت که می‌تواند از تعطیلی دولت برای کاهش گسترده کارکنان و حقوق استفاده کند. او دموکرات‌ها را به خاطر عدم موفقیت در بودجه سرزنش کرد و قول داد که از وضعیت فعلی برای حذف برنامه‌هایی که جمهوری‌خواهان دوست ندارند استفاده کند.
دوره اول ریاست جمهوری ترامپ شامل طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده بود که 35 روز طول کشید و در ژانویه 2019 پایان یافت.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала