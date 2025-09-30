https://spnfa.ir/20250930/سرویس-اطلاعات-خارجی-روسیه-اعلام-کرد-که-کی-یف-در-حال-آماده-سازی-یک-اقدام-تحریکی-جدید-علیه-روسیه-است--25692724.html

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که کی یف در حال آماده سازی یک اقدام تحریکی جدید علیه روسیه است

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که کی یف در حال آماده سازی یک اقدام تحریکی جدید علیه روسیه است

اسپوتنیک ایران

اوکراین پس از تحریکات پهپادی که در حریم هوایی لهستان و رومانی انجام داد، به تلاش‌های خود برای کشاندن کشورهای اروپایی ناتو به درگیری مسلحانه با مسکو ادامه... 30.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-30T12:21+0330

2025-09-30T12:21+0330

2025-09-30T12:28+0330

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/16/25537584_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_05d20764c15f161aebeb263744fca54e.jpg

سرویس اطلاعات خارجی روسیه جزئیات تحریک جدیدی را که کی‌یف در حال آماده‌سازی آن است منتشر نمود: طبق اطلاعات دریافتی، رژیم کی‌یف، پس از تحریکات پهپادی که در حریم هوایی لهستان و رومانی انجام داد، به تلاش‌های خود برای کشاندن کشورهای اروپایی ناتو به درگیری مسلحانه با مسکو ادامه می‌دهد. تحریک دیگری در حال انجام است. این بار، توطئه حول یک گروه خرابکاری و شناسایی مستقر در خاک لهستان است که گفته می‌شود متشکل از نیروهای ویژه روسیه و بلاروس است. افرادی برای شرکت در این صحنه‌سازی انتخاب شده‌اند. این افراد شبه‌نظامیانی از "لژیون آزادی روسیه" و "هنگ ک. کالینووسکی" بلاروس هستند که در کنار نیروهای مسلح اوکراین می‌جنگند.انتظار می‌رود پس از خرابکاری و خنثی‌سازی گروه خرابکاری و شناسایی توسط نیروهای امنیتی لهستان، اعضای آن در رسانه‌ها حاضر شوند و اعتراف کنند که روسیه و بلاروس را در تلاش برای بی‌ثبات کردن لهستان متهم می‌کند. با توجه به سلسله حوادث مربوط به "پرواز پهپادهای روسی" به کشورهای اروپایی، چنین رویدادی نباید هیچ شکی در ذهن شهروندان لهستانی و سایر اروپایی‌ها باقی بگذارد که مسکو و مینسک پشت همه اقدامات خصمانه

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی