سیاسی
سرویس اطلاعات خارجی روسیه جزئیات تحریک جدیدی را که کییف در حال آمادهسازی آن است منتشر نمود: طبق اطلاعات دریافتی، رژیم کییف، پس از تحریکات پهپادی که در حریم هوایی لهستان و رومانی انجام داد، به تلاشهای خود برای کشاندن کشورهای اروپایی ناتو به درگیری مسلحانه با مسکو ادامه میدهد. تحریک دیگری در حال انجام است. این بار، توطئه حول یک گروه خرابکاری و شناسایی مستقر در خاک لهستان است که گفته میشود متشکل از نیروهای ویژه روسیه و بلاروس است. افرادی برای شرکت در این صحنهسازی انتخاب شدهاند. این افراد شبهنظامیانی از "لژیون آزادی روسیه" و "هنگ ک. کالینووسکی" بلاروس هستند که در کنار نیروهای مسلح اوکراین میجنگند.انتظار میرود پس از خرابکاری و خنثیسازی گروه خرابکاری و شناسایی توسط نیروهای امنیتی لهستان، اعضای آن در رسانهها حاضر شوند و اعتراف کنند که روسیه و بلاروس را در تلاش برای بیثبات کردن لهستان متهم میکند. با توجه به سلسله حوادث مربوط به "پرواز پهپادهای روسی" به کشورهای اروپایی، چنین رویدادی نباید هیچ شکی در ذهن شهروندان لهستانی و سایر اروپاییها باقی بگذارد که مسکو و مینسک پشت همه اقدامات خصمانه
سیاسی
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که کی یف در حال آماده سازی یک اقدام تحریکی جدید علیه روسیه است
12:21 30.09.2025 (بروز رسانی شده: 12:28 30.09.2025)
اوکراین پس از تحریکات پهپادی که در حریم هوایی لهستان و رومانی انجام داد، به تلاشهای خود برای کشاندن کشورهای اروپایی ناتو به درگیری مسلحانه با مسکو ادامه میدهد.
سرویس اطلاعات خارجی روسیه جزئیات تحریک جدیدی را که کییف در حال آمادهسازی آن است منتشر نمود:
طبق اطلاعات دریافتی، رژیم کییف، پس از تحریکات پهپادی که در حریم هوایی لهستان و رومانی انجام داد، به تلاشهای خود برای کشاندن کشورهای اروپایی ناتو به درگیری مسلحانه با مسکو ادامه میدهد. تحریک دیگری در حال انجام است. این بار، توطئه حول یک گروه خرابکاری و شناسایی مستقر در خاک لهستان است که گفته میشود متشکل از نیروهای ویژه روسیه و بلاروس است. افرادی برای شرکت در این صحنهسازی انتخاب شدهاند. این افراد شبهنظامیانی از "لژیون آزادی روسیه" و "هنگ ک. کالینووسکی" بلاروس هستند که در کنار نیروهای مسلح اوکراین میجنگند.
انتظار میرود پس از خرابکاری و خنثیسازی گروه خرابکاری و شناسایی توسط نیروهای امنیتی لهستان، اعضای آن در رسانهها حاضر شوند و اعتراف کنند که روسیه و بلاروس را در تلاش برای بیثبات کردن لهستان متهم میکند. با توجه به سلسله حوادث مربوط به "پرواز پهپادهای روسی" به کشورهای اروپایی، چنین رویدادی نباید هیچ شکی در ذهن شهروندان لهستانی و سایر اروپاییها باقی بگذارد که مسکو و مینسک پشت همه اقدامات خصمانه