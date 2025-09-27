https://spnfa.ir/20250927/لاوروف-مجمع-عمومی-سازمان-ملل-می-شود-25653551.html
لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را آغاز می کند
لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را آغاز می کند
اسپوتنیک ایران
27.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-27T19:42+0330
2025-09-27T19:42+0330
2025-09-27T20:19+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/i/logo/logo-social.png
2025
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
جهان
جهان
لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را آغاز می کند
19:42 27.09.2025 (بروز رسانی شده: 20:19 27.09.2025)
اشتراک