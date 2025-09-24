ایران
کاخ سفید: ایالات متحده از فروش سلاح به اوکراین سود می‌برد، زیرا اکنون آنها را می‌فروشد
کاخ سفید: ایالات متحده از فروش سلاح به اوکراین سود می‌برد، زیرا اکنون آنها را می‌فروشد
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: "رئیس جمهور [دونالد ترامپ] اعلام کرد که ما به فروش سلاح به ناتو ادامه خواهیم داد و این اتحاد و اوکراین می‌توانند نحوه... 24.09.2025
اما نحوه مذاکره این معامله تسلیحاتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد، زیرا ما این سلاح‌ها را به اوکراین، یعنی ناتو، می‌فروشیم و این اتحاد این سلاح‌ها را به اوکراین عرضه می‌کند، بنابراین مالیات دهندگان آمریکایی سود می‌برند. این یک تغییر و جابجایی در موضع در مقایسه با دولت بایدن است."
09:04 24.09.2025
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: "رئیس جمهور [دونالد ترامپ] اعلام کرد که ما به فروش سلاح به ناتو ادامه خواهیم داد و این اتحاد و اوکراین می‌توانند نحوه استفاده از این سلاح‌ها را انتخاب کنند."
اما نحوه مذاکره این معامله تسلیحاتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد، زیرا ما این سلاح‌ها را به اوکراین، یعنی ناتو، می‌فروشیم و این اتحاد این سلاح‌ها را به اوکراین عرضه می‌کند، بنابراین مالیات دهندگان آمریکایی سود می‌برند. این یک تغییر و جابجایی در موضع در مقایسه با دولت بایدن است."
