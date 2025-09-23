https://spnfa.ir/20250923/-در-پاسخ-به-حمله-تروریستی-به-اهداف-غیرنظامی-در-کریمه-نیروهای-روسی-یک-حمله-گروهی-را-آغاز-کردند-25553209.html
در پاسخ به حمله تروریستی به اهداف غیرنظامی در کریمه، نیروهای روسی یک حمله گروهی را آغاز کردند
2025-09-23T12:57+0330
2025-09-23T12:57+0330
2025-09-23T13:01+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
این حمله نقاط استقرار موقت یک گروه از نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی از واحد "شبح" اداره اطلاعات اصلی اوکراین را در نزدیکی شهرهای تاتاربوناری و راسیکا در منطقه اودسا که "در حال آمادهسازی و اجرای این حمله تروریستی" بودند، هدف قرار داد.
2025
12:57 23.09.2025 (بروز رسانی شده: 13:01 23.09.2025)
این حمله نقاط استقرار موقت یک گروه از نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی از واحد "شبح" اداره اطلاعات اصلی اوکراین را در نزدیکی شهرهای تاتاربوناری و راسیکا در منطقه اودسا که "در حال آمادهسازی و اجرای این حمله تروریستی" بودند، هدف قرار داد.