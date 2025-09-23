https://spnfa.ir/20250923/-در-پاسخ-به-حمله-تروریستی-به-اهداف-غیرنظامی-در-کریمه-نیروهای-روسی-یک-حمله-گروهی-را-آغاز-کردند-25553209.html

در پاسخ به حمله تروریستی به اهداف غیرنظامی در کریمه، نیروهای روسی یک حمله گروهی را آغاز کردند

این حمله نقاط استقرار موقت یک گروه از نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی از واحد "شبح" اداره اطلاعات اصلی اوکراین را در نزدیکی شهرهای...

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

این حمله نقاط استقرار موقت یک گروه از نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی از واحد "شبح" اداره اطلاعات اصلی اوکراین را در نزدیکی شهرهای تاتاربوناری و راسیکا در منطقه اودسا که "در حال آماده‌سازی و اجرای این حمله تروریستی" بودند، هدف قرار داد.

