عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
این حمله نقاط استقرار موقت یک گروه از نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی از واحد "شبح" اداره اطلاعات اصلی اوکراین را در نزدیکی شهرهای... 23.09.2025
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
این حمله نقاط استقرار موقت یک گروه از نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی از واحد "شبح" اداره اطلاعات اصلی اوکراین را در نزدیکی شهرهای تاتاربوناری و راسیکا در منطقه اودسا که "در حال آماده‌سازی و اجرای این حمله تروریستی" بودند، هدف قرار داد.
12:57 23.09.2025 (بروز رسانی شده: 13:01 23.09.2025)
این حمله نقاط استقرار موقت یک گروه از نیروهای عملیات ویژه نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی از واحد "شبح" اداره اطلاعات اصلی اوکراین را در نزدیکی شهرهای تاتاربوناری و راسیکا در منطقه اودسا که "در حال آماده‌سازی و اجرای این حمله تروریستی" بودند، هدف قرار داد.
