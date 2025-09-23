https://spnfa.ir/20250923/سیگنال-حساب-شده-مسکو-برای-احیای-گفتگوهای-کنترل-تسلیحات-25555034.html

سیگنال حساب شده مسکو برای احیای گفتگوهای کنترل تسلیحات

پیشنهاد روسیه گرچه گامی مثبت برای جلوگیری از فروپاشی کامل آخرین پیمان کنترل تسلیحات بین دو قدرت بزرگ هسته‌ای است، ولی دارای موانع مهمی است. 23.09.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سمیه پسندیده، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، درباره پیشنهاد ولادیمیر پوتین مبنی بر آمادگی روسیه برای حفظ محدودیت‌های تعیین‌شده در پیمان "نیو استارت" به مدت یک سال پس از انقضای رسمی آن در 5 فوریه 2026، مشروط به اقدام متقابل آمریکا، به اسپوتنیک گفت:موضوع این محدودیت‌ها شامل تعداد سلاح‌های هسته‌ای راهبردی مستقر warheads، سامانه‌های پرتاب موشک‌ها، بمب‌افکن‌ها و سایر مولفه‌های راهبردی است. با این حال، نکتهٔ کلیدی آن است که نظارت و بازرسی پیمان در سال‌های اخیر متوقف شده‌اند، زیرا روسیه از سال 2023 مشارکت کامل در بازرسی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است و بعضی از مفاد اجرایی پیمان به دلیل تنش‌ها میان روسیه و غرب، بویژه مناقشات اوکراین، کنار گذاشته شده‌اند.پسندیده در ادامه افزود، به نظر می‌رسد که پیشنهاد روسیه گرچه گامی مثبت برای جلوگیری از فروپاشی کامل آخرین پیمان کنترل تسلیحات بین دو قدرت بزرگ هسته‌ای است، ولی دارای موانع مهمی است.وی ضمن اشاره به این موانع تصريح کرد، شرط متقابل بودن عمل آمریکا به آنچه روسیه پیشنهاد کرده، ممکن است به دلیل اختلافات اساسی بر سر تضمین‌ها، راستی‌آزمایی، و نگرانی‌های امنیتی کمی پیچیده باشد. از سویی، پیمان "نیو استارت" دیگر امکان تمدید رسمی زیر مفاد فعلی خود را ندارد، چرا که مفاد آن برای یک تمدید 5 ساله اجرا شده‌اند و از نظر حقوقی باید یا پیمان جدیدی تنظیم شود یا مفاد جدیدی به توافق برسد.پسندیده افزود، علاوه بر این، ابهام درباره وضعیت بازرسی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها، و نیز اقدامات نظامی، توسعه تسلیحات پدافندی در فضا یا موشک‌های ضداستراتژیکی می‌تواند اعتبار پیشنهاد روسیه را کاهش دهد و آمریکا را نسبت به پذیرش محتاط کند.این کارشناس پیام ولادیمیر پوتین را سیگنالی روشن برای از سرگیری مذاکرات دانست و اظهار داشت، بعبارتی، این پیشنهاد روسیه یک سیگنال قوی به آمریکا و جامعه بین‌المللی، مبنی بر علاقه‌مندی مسکو برای حفظ وضعیت موجوددر کنترل تسلیحات راهبردی است.در واقع این پیشنهاد می‌تواند به عنوان نقطه شروع برای مذاکرات جدید، حتی اگر شکل آن با پیمان قبلی متفاوت باشد، عمل کند. مثلاً مذاکرات برای پیمانی جدید با مفاد به‌روز شده یا تضمینات بیشتر صورت پذيرد.اما منطقیت و امکان‌پذیری آن تا حد زیادی بستگی دارد به واکنش آمریکا و اینکه آیا حاضر خواهد بود پیشنهاد روسیه را بپذیرد، تضمین‌های نظارتی را تقویت کند، و از نظر سیاسی داخلی حمایت کند.وی در پایان تصريح کرد، علاوه بر این، در شرایط فعلی و وجود با تنش‌های جاری بر سر مسائل اوکراین، رقابت آمریکا و متحدانش با روسیه و مسائل مربوط به نفوذ نظامی و دفاعی، بازگشت به مذاکرات کنترل تسلیحات نیازمند ارادهٔ سیاسی زیاد در هر دو طرف است.به عقیده این کارشناس، احتمالاً دولت آمریکا با احتیاط به پیشنهاد روسیه واکنش نشان می‌دهد و آن را گامی مثبت اما ناکافی توصیف خواهد کرد. واشنگتن شرط اصلی خود را ازسرگیری کامل بازرسی‌های میدانی و تبادل داده‌های شفاف اعلام می‌کند. همچنین ممکن است خواستار گنجاندن موضوعات جدیدی مانند موشک‌های هایپرسونیک و تسلیحات فضایی در چارچوب مذاکرات آینده شود.

