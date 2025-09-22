https://spnfa.ir/20250922/ماسک-عکسی-با-ترامپ-در-مراسم-یادبود-کرک-منتشر-کرد-25532408.html

ماسک عکسی با ترامپ در مراسم یادبود کرک منتشر کرد

ماسک عکسی با ترامپ در مراسم یادبود کرک منتشر کرد

اسپوتنیک ایران

ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، عکسی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در ورزشگاه استیت فارم در آریزونا، جایی که مراسم یادبود سیاستمدار و فعال محافظه‌کار... 22.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-22T08:43+0330

2025-09-22T08:43+0330

2025-09-22T08:43+0330

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/04/14/15597266_0:0:2405:1353_1920x0_80_0_0_ded3dd00f194e1f8f40e60c81081d7dc.jpg

ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، عکسی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در ورزشگاه استیت فارم در آریزونا، جایی که مراسم یادبود سیاستمدار و فعال محافظه‌کار فقید چارلی کرک برگزار شد، گرفته شده بود، منتشر کرد و در توضیح آن عبارت "برای چارلی" را نوشت.در ماه ژوئن، ماسک و ترامپ علناً بر سر کاهش هزینه‌های فدرال پیشنهادی رئیس جمهور، که ماسک آن را "عملی نفرت‌انگیز و نفرت‌انگیز" خواند، با هم درگیر شدند. ترامپ در پاسخ به انتقاد ماسک از این لایحه، هشدار داد که بدون یارانه‌ها، او باید "کار را تعطیل کند و به خانه‌اش در آفریقای جنوبی برود".

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا