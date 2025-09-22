https://spnfa.ir/20250922/ماسک-عکسی-با-ترامپ-در-مراسم-یادبود-کرک-منتشر-کرد-25532408.html
ماسک عکسی با ترامپ در مراسم یادبود کرک منتشر کرد
ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، عکسی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در ورزشگاه استیت فارم در آریزونا، جایی که مراسم یادبود سیاستمدار و فعال محافظهکار فقید چارلی کرک برگزار شد، گرفته شده بود، منتشر کرد و در توضیح آن عبارت "برای چارلی" را نوشت.در ماه ژوئن، ماسک و ترامپ علناً بر سر کاهش هزینههای فدرال پیشنهادی رئیس جمهور، که ماسک آن را "عملی نفرتانگیز و نفرتانگیز" خواند، با هم درگیر شدند. ترامپ در پاسخ به انتقاد ماسک از این لایحه، هشدار داد که بدون یارانهها، او باید "کار را تعطیل کند و به خانهاش در آفریقای جنوبی برود".
