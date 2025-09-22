ایران
ماسک عکسی با ترامپ در مراسم یادبود کرک منتشر کرد
ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، عکسی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در ورزشگاه استیت فارم در آریزونا، جایی که مراسم یادبود سیاستمدار و فعال محافظه‌کار فقید چارلی کرک برگزار شد، گرفته شده بود، منتشر کرد و در توضیح آن عبارت "برای چارلی" را نوشت.در ماه ژوئن، ماسک و ترامپ علناً بر سر کاهش هزینه‌های فدرال پیشنهادی رئیس جمهور، که ماسک آن را "عملی نفرت‌انگیز و نفرت‌انگیز" خواند، با هم درگیر شدند. ترامپ در پاسخ به انتقاد ماسک از این لایحه، هشدار داد که بدون یارانه‌ها، او باید "کار را تعطیل کند و به خانه‌اش در آفریقای جنوبی برود".
ماسک عکسی با ترامپ در مراسم یادبود کرک منتشر کرد

08:43 22.09.2025
ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، عکسی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در ورزشگاه استیت فارم در آریزونا، جایی که مراسم یادبود سیاستمدار و فعال محافظه‌کار فقید چارلی کرک برگزار شد، گرفته شده بود، منتشر کرد و در توضیح آن عبارت "برای چارلی" را نوشت.
در ماه ژوئن، ماسک و ترامپ علناً بر سر کاهش هزینه‌های فدرال پیشنهادی رئیس جمهور، که ماسک آن را "عملی نفرت‌انگیز و نفرت‌انگیز" خواند، با هم درگیر شدند. ترامپ در پاسخ به انتقاد ماسک از این لایحه، هشدار داد که بدون یارانه‌ها، او باید "کار را تعطیل کند و به خانه‌اش در آفریقای جنوبی برود".
