نیروهای مسلح روسیه یک انبار مهمات بزرگ نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند

19.09.2025

ولادیمیر روگوف، رئیس اتاق عمومی کمیسیون حاکمیت فدراسیون روسیه و رئیس مشترک شورای هماهنگی ادغام مناطق جدید، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای روسی یک انبار مهمات بزرگ نیروهای مسلح اوکراین را در شهر پاولوگراد در منطقه دنیپروپتروفسک با یک حمله دقیق منهدم کردند.نیروهای مسلح روسیه از 10 اکتبر 2022، دو روز پس از حمله تروریستی به پل کریمه، که به گفته مقامات روسی توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین انجام شده بود، حمله به زیرساخت‌های اوکراین را آغاز کردند. با این حال، دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که نیروهای روسی در طول نبردها با نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان‌های مسکونی یا زیرساخت‌های اجتماعی حمله نمی‌کنند.

