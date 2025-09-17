https://spnfa.ir/20250917/پایبندی-ایران-به-تفاهم-با-آژانس-مشروط-به-عدم-بازگشت-تحریمهاست-25443308.html

پایبندی ایران به تفاهم با آژانس مشروط به عدم بازگشت تحریم‌هاست

پایبندی ایران به تفاهم با آژانس مشروط به عدم بازگشت تحریم‌هاست

اسپوتنیک ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: اگر آژانس به وظایف فنی خود طبق مصوبات عمل کند، این امر به نفع همه اعضا خواهد بود. 17.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-17T14:23+0430

2025-09-17T14:23+0430

2025-09-17T14:23+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/09/25294864_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_ee2d1d3fde45165c78e911ca0d78e6b3.jpg

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در توضیح موضع ایران نسبت به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: مشکل ما این است که آژانس در مقاطع مختلف تحت فشار و نفوذ آمریکا و سه کشور اروپایی، گزارش‌هایی صادر کرده و مواضعی اتخاذ نموده که فراتر از صلاحیت‌های فنی بوده است. او با اشاره به روایت‌های مقامات آژانس درباره تفاهم اخیر، تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است. همان‌گونه که وزیر محترم امور خارجه پس از امضای تفاهم بیان کردند، در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران ــ از جمله بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت ــ این تفاهم خاتمه یافته تلقی خواهد شد. ضرورتا نیازی نیست موضع روشن یک کشور که به صورت یکجانبه می‌تواند انجام دهد، در متن تفاهم‌نامه بیاید. حق ایران است که اگر طرف‌های مقابل تعهدات خود را اجرا نکنند یا در پی باج‌گیری برآیند، اقدامات متقابل انجام دهد. در چنین شرایطی، صورت مسئله اساساً تغییر خواهد کرد و هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که ایران باید به تفاهم پایبند بماند. بقائی در واکنش به موضع آمریکا درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ایران در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: این قطعنامه چیزی جز تأکید دوباره بر یک قاعده شناخته‌شده حقوق بین‌الملل نیست؛ قاعده‌ای که بر منع حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورها تأکید دارد و در اسنادی همچون قطعنامه 533 آژانس نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد ایران به معنای بنیان‌گذاری قاعده‌ای جدید نبود. وی افزود: انتظار ما این بود و هست که کشورهای عضو با درک خطرات قانون‌شکنی آمریکا و اسرائیل، به تصویب این قطعنامه رأی دهند. اما آمریکا تهدید کرده که در صورت تصویب، اقدامات تنبیهی علیه آژانس در پیش خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران خاطرنشان کرد: این تهدیدها ادامه همان رویکرد اخیر آمریکاست که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری، سازمان بهداشت جهانی و یونسکو را تهدید کرده یا از آنها خارج شده است. این امر نشانه‌ای از یک تهدید بی‌سابقه علیه چندجانبه‌گرایی و ساختارها و قواعدی است که در 80 سال گذشته پایه روابط بین‌المللی بوده‌اند. همه کشورها باید نسبت به این رویکرد احساس خطر کرده و تلاش کنند مانع نقض قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل در زمینه منع استفاده از زور شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به روند گفت‌ وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر و احتمال میانجیگری قطر در این خصوص گفت: از زمان آغاز این گفت‌وگوها، به‌ویژه طی دو ماه گذشته، کشورهای مختلفی عمدتاً در سطح منطقه از ظرفیت‌ها و مساعی خود برای تسهیل این روند استفاده کرده‌اند. ما همواره قدردانی کرده‌ایم از کشورهایی که با احساس مسئولیت و دغدغه نسبت به امنیت و ثبات منطقه، تلاش کردند نقش مثبتی در این مسیر ایفا کنند. او در عین حال تأکید کرد: اینکه بخواهیم نام کشوری خاص را به عنوان میانجی مطرح کنیم، در حال حاضر مصداقی ندارد.

https://spnfa.ir/20250916/25420682.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60