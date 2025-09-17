ایران
ناوگان‌های بیگانه تهدیدی برای امنیت کشتیرانی در دریای سرخ
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: در آغاز باید به این نکته اشاره نمود که در حال حاضر حضور آمریکا و انگلیس در دریای سرخ در ظاهر با هدف تأمین امنیت کشتیرانی و مقابله با...
علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اعلامیه وزارت خارجه یمن مبنی بر حضور آمریکا و انگلیس در دریای سرخ و نظامی سازی این دریا و تبدیل آن به صحنه درگیری و تشکیل ائتلاف‌هایی بی‌ارتباط با منافع ملت‌های منطقه که عامل اصلی تنش‌های جاری هستند به اسپوتنیک گفت: باب‌المندب و دریای سرخ یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی و تجارت بین‌المللی است و غرب همواره تلاش کرده با حضور نظامی در این گذرگاه راهبردی، نفوذ خود را تثبیت و کنترل ژئوپلیتیک منطقه را در دست بگیرد. اما با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که این حضور نه تنها امنیتی برای منطقه نیاورده، بلکه به گسترش درگیری‌ها و افزایش بی‌ثباتی انجامیده است. یزدانی افزود، شکل‌گیری ائتلاف‌های نظامی خارجی که هیچ ارتباطی با منافع کشورهای ساحلی دریای سرخ ندارند، عملاً منطقه را به صحنه رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل کرده و زمینه‌ساز افزایش تنش‌های نظامی شده است. یزدانی تصريح کرد، از نگاه صنعاء، راه تحقق امنیت دریایی نه در استقرار ناوگان‌های بیگانه بلکه در همکاری کشورهای منطقه بر پایه امنیت جمعی و احترام به قوانین بین‌المللی است. حضور آمریکا و انگلیس به جای آنکه ضامن آزادی کشتیرانی باشد، بیش از پیش دریای سرخ را به میدان کشمکش ژئوپلیتیک و ابزاری برای فشار علیه محور مقاومت بدل کرده و در عمل ناامنی و بحران را تشدید کرده است. وی در پایان خاطر نشان کرد، برای برقراری آرامش در دریای سرخ، خروج نیروهای خارجی و سپردن مسئولیت امنیت به کشورهای ساحلی منطقه تنها راه چاره است. این امر از طریق همکاری جمعی منطقه‌ای، احترام به قوانین بین‌المللی و پرهیز از تبدیل این گذرگاه به میدان رقابت قدرت‌های جهانی می‌توان امنیت پایدار ایجاد کرد. در اینصورت هم منافع ملت‌ها تأمین می‌شود و هم مسیر تجارت جهانی بدون تنش باز نگه داشته می‌شود.
ناوگان‌های بیگانه تهدیدی برای امنیت کشتیرانی در دریای سرخ

14:31 17.09.2025
© Photo / Russian Federal Space Agency/Yuri Malenchenko
© Photo / Russian Federal Space Agency/Yuri Malenchenko
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: در آغاز باید به این نکته اشاره نمود که در حال حاضر حضور آمریکا و انگلیس در دریای سرخ در ظاهر با هدف تأمین امنیت کشتیرانی و مقابله با تهدیدات ادعایی علیه تجارت جهانی توجیه می‌شود.
علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اعلامیه وزارت خارجه یمن مبنی بر حضور آمریکا و انگلیس در دریای سرخ و نظامی سازی این دریا و تبدیل آن به صحنه درگیری و تشکیل ائتلاف‌هایی بی‌ارتباط با منافع ملت‌های منطقه که عامل اصلی تنش‌های جاری هستند به اسپوتنیک گفت: باب‌المندب و دریای سرخ یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی و تجارت بین‌المللی است و غرب همواره تلاش کرده با حضور نظامی در این گذرگاه راهبردی، نفوذ خود را تثبیت و کنترل ژئوپلیتیک منطقه را در دست بگیرد. اما با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که این حضور نه تنها امنیتی برای منطقه نیاورده، بلکه به گسترش درگیری‌ها و افزایش بی‌ثباتی انجامیده است. یزدانی افزود، شکل‌گیری ائتلاف‌های نظامی خارجی که هیچ ارتباطی با منافع کشورهای ساحلی دریای سرخ ندارند، عملاً منطقه را به صحنه رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل کرده و زمینه‌ساز افزایش تنش‌های نظامی شده است.
یزدانی تصريح کرد، از نگاه صنعاء، راه تحقق امنیت دریایی نه در استقرار ناوگان‌های بیگانه بلکه در همکاری کشورهای منطقه بر پایه امنیت جمعی و احترام به قوانین بین‌المللی است. حضور آمریکا و انگلیس به جای آنکه ضامن آزادی کشتیرانی باشد، بیش از پیش دریای سرخ را به میدان کشمکش ژئوپلیتیک و ابزاری برای فشار علیه محور مقاومت بدل کرده و در عمل ناامنی و بحران را تشدید کرده است. وی در پایان خاطر نشان کرد، برای برقراری آرامش در دریای سرخ، خروج نیروهای خارجی و سپردن مسئولیت امنیت به کشورهای ساحلی منطقه تنها راه چاره است. این امر از طریق همکاری جمعی منطقه‌ای، احترام به قوانین بین‌المللی و پرهیز از تبدیل این گذرگاه به میدان رقابت قدرت‌های جهانی می‌توان امنیت پایدار ایجاد کرد. در اینصورت هم منافع ملت‌ها تأمین می‌شود و هم مسیر تجارت جهانی بدون تنش باز نگه داشته می‌شود.
