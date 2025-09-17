زلنسکی ایده ملاقات بدون قید و شرط با پوتین را تأیید کرد و بلافاصله شرطی تعیین کرد

https://spnfa.ir/20250917/زلنسکی-گفت-که-آماده-است-بدون-هیچ-پیششرطی-با-ترامپ-و-پوتین-در-قالب-سهجانبه-یا-دوجانبه-دیدار-کند-25438716.html
زلنسکی ضمن تأکید بر اینکه قصد ندارد برای مذاکره به مسکو برود، اما آماده است پیشنهادهای مربوط به دیدار در هر کشوری غیر از روسیه را بررسی کند، گفت: "من آمادهام بدون هیچ شرطی دیدار کنم." زلنسکی همچنین ادعا میکند که اوکراین آماده آتشبس است و گفت ما امیدوار بودیم که رئیسجمهور ترامپ با آتشبس موافقت کند. ما آماده آتشبس هستیم. مسکو بارها تأکید کرده است که اعمال فشار بر روسیه در مورد مسئله حل و فصل اوکراین بیفایده است؛ این کشور در مورد مسئله آتشبس موضع خود را دارد.
17.09.2025
زلنسکی ضمن تأکید بر اینکه قصد ندارد برای مذاکره به مسکو برود، اما آماده است پیشنهادهای مربوط به دیدار در هر کشوری غیر از روسیه را بررسی کند، گفت: "من آمادهام بدون هیچ شرطی دیدار کنم."
زلنسکی همچنین ادعا میکند که اوکراین آماده آتشبس است و گفت ما امیدوار بودیم که رئیسجمهور ترامپ با آتشبس موافقت کند. ما آماده آتشبس هستیم.
مسکو بارها تأکید کرده است که اعمال فشار بر روسیه در مورد مسئله حل و فصل اوکراین بیفایده است؛ این کشور در مورد مسئله آتشبس موضع خود را دارد.