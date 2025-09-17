ایران
زلنسکی ایده ملاقات بدون قید و شرط با پوتین را تأیید کرد و بلافاصله شرطی تعیین کرد
زلنسکی اما بلافاصله شرطی را مطرح کرد - نه در مسکو. 17.09.2025
زلنسکی ضمن تأکید بر اینکه قصد ندارد برای مذاکره به مسکو برود، اما آماده است پیشنهادهای مربوط به دیدار در هر کشوری غیر از روسیه را بررسی کند، گفت: "من آماده‌ام بدون هیچ شرطی دیدار کنم." زلنسکی همچنین ادعا می‌کند که اوکراین آماده آتش‌بس است و گفت ما امیدوار بودیم که رئیس‌جمهور ترامپ با آتش‌بس موافقت کند. ما آماده آتش‌بس هستیم. مسکو بارها تأکید کرده است که اعمال فشار بر روسیه در مورد مسئله حل و فصل اوکراین بی‌فایده است؛ این کشور در مورد مسئله آتش‌بس موضع خود را دارد.
زلنسکی ایده ملاقات بدون قید و شرط با پوتین را تأیید کرد و بلافاصله شرطی تعیین کرد

08:45 17.09.2025 (بروز رسانی شده: 11:06 17.09.2025)
زلنسکی اما بلافاصله شرطی را مطرح کرد - نه در مسکو.
زلنسکی ضمن تأکید بر اینکه قصد ندارد برای مذاکره به مسکو برود، اما آماده است پیشنهادهای مربوط به دیدار در هر کشوری غیر از روسیه را بررسی کند، گفت: "من آماده‌ام بدون هیچ شرطی دیدار کنم."
زلنسکی همچنین ادعا می‌کند که اوکراین آماده آتش‌بس است و گفت ما امیدوار بودیم که رئیس‌جمهور ترامپ با آتش‌بس موافقت کند. ما آماده آتش‌بس هستیم.
مسکو بارها تأکید کرده است که اعمال فشار بر روسیه در مورد مسئله حل و فصل اوکراین بی‌فایده است؛ این کشور در مورد مسئله آتش‌بس موضع خود را دارد.
