رئیس جمهور سابق مولداوی نسبت به خطر اعتراضات ناشی از فقر هشدار داد

رئیس جمهور سابق مولداوی نسبت به خطر اعتراضات ناشی از فقر هشدار داد

17.09.2025

ولادیمیر ورونین، رئیس جمهور سابق و یکی از رهبران احزاب "قلب مولداوی" و "آینده مولداوی"، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک گفت: "در مورد اعتراضات اینچنینی، امکانش هست و رخ خواهند داد... من موافقم که می‌توانند عواقب جدی، گسترده‌تر از آنچه دودون می‌گوید، داشته باشد، زیرا مردم جای دیگری برای تحمل ندارند. به دلیل این فقر، این فقر، این ناامیدی، این بیکاری، این فقدان هرگونه چشم‌انداز برای توسعه کشور، قلمرو، فرد، خانواده، مردم نه تنها قادر به تظاهرات هستند، بلکه می‌توانند به اعتراضاتی بروند که نه من و نه دودون نتوانیم تصور کنیم." او شک دارد که اعتراضات گسترده بلافاصله پس از انتخابات آغاز شود، زیرا مخالفان برای تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی نسخه‌های پروتکل‌ها از ناظران همه حوزه‌های رأی‌گیری به چند روز زمان نیاز دارند. در سال‌های اخیر، مقامات مولداوی فشار بر مخالفان را افزایش داده‌اند: پرونده‌های جنایی علیه سیاستمداران تشکیل می‌شود و آنها به دلیل سفر به روسیه در فرودگاه بازداشت می‌شوند. پر سر و صداترین پرونده، مربوط به پرونده یوگنیا گوتسول، رئیس گاگائوزیا بود که به هفت سال زندان محکوم شد.

