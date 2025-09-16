https://spnfa.ir/20250916/سفر-شویگو-به-بغداد-بازتعریف-معادلات-امنیتی-منطقه-نقطه-عطف-استراتژیک-روابط-روسیه-و-عراق--25424948.html

سفر شویگو به بغداد؛ بازتعریف معادلات امنیتی منطقه، نقطه عطف استراتژیک روابط روسیه و عراق

عراق با مشکلات مزمن در تأمین برق و وابستگی شدید به نفت روبه‌رو است و مشارکت روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای می‌تواند گامی کلیدی برای کاهش این آسیب‌پذیری... 16.09.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک- سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه به بغداد به اسپوتنیک اظهار داشت: این سفر شویگو با توجه به شرايط فعلی منطقه و خود روسیه بیش از هر چیز نشان‌دهنده تلاش مسکو برای تعمیق نفوذ خود در غرب آسیا محسوب می‌شود.وی افزود، روسیه در شرایطی که تحت فشار تحریم‌های غرب قرار دارد، با گسترش همکاری‌های امنیتی و انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز با عراق، در پی ایجاد ائتلاف‌های جدید و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک شریک قابل اتکا در حوزه‌های نظامی و زیرساختی است.پسندیده گفت، این سفر همچنین به مسکو امکان می‌دهد تا ضمن تقویت پیوندهای اقتصادی، موقعیت خود در معادلات امنیتی خاورمیانه را پررنگ‌تر کند.وی ضمن اشاره‌ به اهمیت این دیدار برای عراق تصریح کرد، تقویت توان دفاعی و امنیتی از طریق همکاری با روسیه، به‌ویژه در حوزه‌های تسلیحاتی و پدافندی و همچنین ورود به همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز برای تولید برق و تنوع‌بخشی به منابع انرژی دو سطح بسیار حائز اهمیت این دیدار هستند.عراق با مشکلات مزمن در تأمین برق و وابستگی شدید به نفت روبه‌رو است و مشارکت روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای می‌تواند گامی کلیدی برای کاهش این آسیب‌پذیری باشد. همچنین، این همکاری فرصتی برای بغداد فراهم می‌کند تا از یکجانبه‌گرایی غرب فاصله بگیرد و با تنوع‌بخشی به شرکای خارجی، استقلال عمل بیشتری در سیاست خارجی به دست آورد.پسندیده با توصیف اهمیت منطقه‌ای این دیدار خاطرنشان کرد، نزدیکی بغداد و مسکو می‌تواند موازنه‌ای تازه در معادلات قدرت ایجاد کند. البته اگرچه‌ همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز با هدف تولید انرژی مطرح شده، اما بی‌تردید حساسیت بازیگران منطقه‌ای و غربی را برخواهد انگیخت. زیرا این مسئله از نظر سایر بازيگران منطقه احتمالا به معنای افزایش حضور فناوری و نفوذ روسیه در قلب خاورمیانه خواهد بود.بنابراین، این تحول می‌تواند رقابت‌های ژئوپولیتیکی در حوزه انرژی و امنیت را تشدید کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای جدید همکاری و یا تقابل در منطقه شود. به همین دلیل، سفر شویگو به بغداد را باید یک نقطه عطف استراتژیک در روابط روسیه و عراق و عاملی اثرگذار بر موازنه قدرت منطقه‌ای دانست.

