https://spnfa.ir/20250915/عراقچی-گفت-که-ایران-در-کنار-تمامی-برادران-و-خواهران-مسلمان-ایستاده-است-25382609.html

عراقچی گفت که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است

عراقچی گفت که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است

اسپوتنیک ایران

وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و... 15.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-15T08:48+0430

2025-09-15T08:48+0430

2025-09-15T08:48+0430

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1b/23875942_0:48:720:453_1920x0_80_0_0_867ba81e0dde820532e2f44ded5dcb0a.jpg

وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است.عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران؛ جمهوری اسلامی ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به‌ ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می‌کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران