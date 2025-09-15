https://spnfa.ir/20250915/عراقچی-گفت-که-ایران-در-کنار-تمامی-برادران-و-خواهران-مسلمان-ایستاده-است-25382609.html
وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و... 15.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-15T08:48+0430
وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است.عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران؛ جمهوری اسلامی ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید میکند.
