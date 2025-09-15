ایران
ترامپ گفت چه زمانی پوتین و زلنسکی می‌توانند ملاقات کنند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، معتقد است که نشست سه جانبه با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی می‌تواند "نسبتاً به زودی" برگزار شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، معتقد است که نشست سه جانبه با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی می‌تواند "نسبتاً به زودی" برگزار شود.پیش از این، پوتین گفته بود که اگر زلنسکی برای این ملاقات آماده است، پس اجازه دهید به مسکو بیاید. زلنسکی این پیشنهاد را رد کرد، در حالی که به طور متناقضی اظهار داشت که برای این ملاقات "به هر شکلی" آماده است.
اسپوتنیک ایران
08:32 15.09.2025
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، معتقد است که نشست سه جانبه با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی می‌تواند "نسبتاً به زودی" برگزار شود.
پیش از این، پوتین گفته بود که اگر زلنسکی برای این ملاقات آماده است، پس اجازه دهید به مسکو بیاید. زلنسکی این پیشنهاد را رد کرد، در حالی که به طور متناقضی اظهار داشت که برای این ملاقات "به هر شکلی" آماده است.
