https://spnfa.ir/20250915/آغاز-یازدهمین-اجلاس-گروه-کاری-مقامات-عالیرتبه-در-امور-دریای-خزر-در-عشق-آباد-ترکمنستان--25391362.html

آغاز یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر در عشق آباد ترکمنستان

آغاز یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر در عشق آباد ترکمنستان

اسپوتنیک ایران

یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر با حضور نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی دریای خزر از روز جاری در عشق آباد ترکمنستان آغاز بکار کرد. 15.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-15T11:11+0430

2025-09-15T11:11+0430

2025-09-15T11:11+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0f/25390980_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_b3ec744ce9552335fd02ce974a32990a.jpg

یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر با حضور نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی دریای خزر از روز جاری در عشق آباد ترکمنستان آغاز بکار کرد.به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، در این نشست حضور دارد.در این اجلاس موضوعات مختلفی مانند نحوه ترسیم خطوط مبدا، بررسی کاهش سطح آب دریای خزر، هفتمین اجلاس سران خزر و اولین مجمع استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی کشورمان، امور مربوط به دبیرخانه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) و نشست‌های آتی پنج جانبه در جهت تقویت همکاری‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران