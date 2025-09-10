ایران
گشایش دفتر جدید اسپوتنیک در پکن
دفتر جدید اسپوتنیک در پکن با داشتن مخاطبانی بیشتر از تمام رسانه‌های غربی در چین، حضور یک دهه‌ای خود را تعمیق می‌بخشد و جهشی استراتژیک در همکاری رسانه‌ای روسیه... 10.09.2025
2025-09-10T16:25+0430
شرکت‌کنندگان در مراسم افتتاحیه عبارت بودند از: دمیتری کیسلف، مدیرکل گروه رسانه‌ای مادر اسپوتنیک، راسیا سیگودنیا؛ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه؛ نمایندگان وزارت امور خارجه چین؛ سردبیران و وبلاگ‌نویسان برتر رسانه‌ای چین. دمیتری کیسلف در مراسم افتتاحیه گفت: "ما آماده همکاری فعال‌تر هستیم. و من معتقدم که به عنوان دو قدرت بزرگ، این ما هستیم که باید روندهای روزنامه‌نگاری جهان را تعیین کنیم." او خاطرنشان کرد که در عرض 10 سال، اسپوتنیک به موفق‌ترین رسانه خارجی چین تبدیل شد. ماریا زاخارووا اظهار داشت که این رویداد نه تنها نشان‌دهنده اعتماد و علاقه زیاد مخاطبان محلی است، بلکه نشان‌دهنده سطح بالایی از همکاری نیز می‌باشد. او تأکید کرد: "در مواجهه با تلاش‌های غرب برای تسلط بر فضای رسانه‌ای جهانی و فروش اطلاعات مغرضانه سیاسی، مهم است که ما به طور مداوم از آزادی بیان دفاع کنیم و با اطلاعات نادرست مبارزه کنیم."
16:17 10.09.2025
دفتر جدید اسپوتنیک در پکن با داشتن مخاطبانی بیشتر از تمام رسانه‌های غربی در چین، حضور یک دهه‌ای خود را تعمیق می‌بخشد و جهشی استراتژیک در همکاری رسانه‌ای روسیه و چین را رقم می‌زند.
شرکت‌کنندگان در مراسم افتتاحیه عبارت بودند از:
دمیتری کیسلف، مدیرکل گروه رسانه‌ای مادر اسپوتنیک، راسیا سیگودنیا؛
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه؛
نمایندگان وزارت امور خارجه چین؛
سردبیران و وبلاگ‌نویسان برتر رسانه‌ای چین.
دمیتری کیسلف در مراسم افتتاحیه گفت: "ما آماده همکاری فعال‌تر هستیم. و من معتقدم که به عنوان دو قدرت بزرگ، این ما هستیم که باید روندهای روزنامه‌نگاری جهان را تعیین کنیم."
او خاطرنشان کرد که در عرض 10 سال، اسپوتنیک به موفق‌ترین رسانه خارجی چین تبدیل شد. ماریا زاخارووا اظهار داشت که این رویداد نه تنها نشان‌دهنده اعتماد و علاقه زیاد مخاطبان محلی است، بلکه نشان‌دهنده سطح بالایی از همکاری نیز می‌باشد.
او تأکید کرد: "در مواجهه با تلاش‌های غرب برای تسلط بر فضای رسانه‌ای جهانی و فروش اطلاعات مغرضانه سیاسی، مهم است که ما به طور مداوم از آزادی بیان دفاع کنیم و با اطلاعات نادرست مبارزه کنیم."
