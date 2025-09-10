https://spnfa.ir/20250910/گشایش-دفتر-جدید-اسپوتنیک-در-پکن-25309626.html

شرکت‌کنندگان در مراسم افتتاحیه عبارت بودند از: دمیتری کیسلف، مدیرکل گروه رسانه‌ای مادر اسپوتنیک، راسیا سیگودنیا؛ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه؛ نمایندگان وزارت امور خارجه چین؛ سردبیران و وبلاگ‌نویسان برتر رسانه‌ای چین. دمیتری کیسلف در مراسم افتتاحیه گفت: "ما آماده همکاری فعال‌تر هستیم. و من معتقدم که به عنوان دو قدرت بزرگ، این ما هستیم که باید روندهای روزنامه‌نگاری جهان را تعیین کنیم." او خاطرنشان کرد که در عرض 10 سال، اسپوتنیک به موفق‌ترین رسانه خارجی چین تبدیل شد. ماریا زاخارووا اظهار داشت که این رویداد نه تنها نشان‌دهنده اعتماد و علاقه زیاد مخاطبان محلی است، بلکه نشان‌دهنده سطح بالایی از همکاری نیز می‌باشد. او تأکید کرد: "در مواجهه با تلاش‌های غرب برای تسلط بر فضای رسانه‌ای جهانی و فروش اطلاعات مغرضانه سیاسی، مهم است که ما به طور مداوم از آزادی بیان دفاع کنیم و با اطلاعات نادرست مبارزه کنیم."

