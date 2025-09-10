https://spnfa.ir/20250910/گشایش-دفتر-جدید-اسپوتنیک-در-پکن-25309626.html
گشایش دفتر جدید اسپوتنیک در پکن
گشایش دفتر جدید اسپوتنیک در پکن
اسپوتنیک ایران
دفتر جدید اسپوتنیک در پکن با داشتن مخاطبانی بیشتر از تمام رسانههای غربی در چین، حضور یک دههای خود را تعمیق میبخشد و جهشی استراتژیک در همکاری رسانهای روسیه... 10.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-10T16:17+0430
2025-09-10T16:17+0430
2025-09-10T16:25+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0a/25309694_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_9f1d29e4f32f36ee3c4300a9d94d767d.jpg
شرکتکنندگان در مراسم افتتاحیه عبارت بودند از: دمیتری کیسلف، مدیرکل گروه رسانهای مادر اسپوتنیک، راسیا سیگودنیا؛ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه؛ نمایندگان وزارت امور خارجه چین؛ سردبیران و وبلاگنویسان برتر رسانهای چین. دمیتری کیسلف در مراسم افتتاحیه گفت: "ما آماده همکاری فعالتر هستیم. و من معتقدم که به عنوان دو قدرت بزرگ، این ما هستیم که باید روندهای روزنامهنگاری جهان را تعیین کنیم." او خاطرنشان کرد که در عرض 10 سال، اسپوتنیک به موفقترین رسانه خارجی چین تبدیل شد. ماریا زاخارووا اظهار داشت که این رویداد نه تنها نشاندهنده اعتماد و علاقه زیاد مخاطبان محلی است، بلکه نشاندهنده سطح بالایی از همکاری نیز میباشد. او تأکید کرد: "در مواجهه با تلاشهای غرب برای تسلط بر فضای رسانهای جهانی و فروش اطلاعات مغرضانه سیاسی، مهم است که ما به طور مداوم از آزادی بیان دفاع کنیم و با اطلاعات نادرست مبارزه کنیم."
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0a/25309694_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65d3c53065fb006dc0850aef1f10ee98.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
گشایش دفتر جدید اسپوتنیک در پکن
16:17 10.09.2025 (بروز رسانی شده: 16:25 10.09.2025)
دفتر جدید اسپوتنیک در پکن با داشتن مخاطبانی بیشتر از تمام رسانههای غربی در چین، حضور یک دههای خود را تعمیق میبخشد و جهشی استراتژیک در همکاری رسانهای روسیه و چین را رقم میزند.
شرکتکنندگان در مراسم افتتاحیه عبارت بودند از:
دمیتری کیسلف، مدیرکل گروه رسانهای مادر اسپوتنیک، راسیا سیگودنیا؛
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه؛
نمایندگان وزارت امور خارجه چین؛
سردبیران و وبلاگنویسان برتر رسانهای چین.
دمیتری کیسلف در مراسم افتتاحیه گفت: "ما آماده همکاری فعالتر هستیم. و من معتقدم که به عنوان دو قدرت بزرگ، این ما هستیم که باید روندهای روزنامهنگاری جهان را تعیین کنیم."
او خاطرنشان کرد که در عرض 10 سال، اسپوتنیک به موفقترین رسانه خارجی چین تبدیل شد. ماریا زاخارووا اظهار داشت که این رویداد نه تنها نشاندهنده اعتماد و علاقه زیاد مخاطبان محلی است، بلکه نشاندهنده سطح بالایی از همکاری نیز میباشد.
او تأکید کرد: "در مواجهه با تلاشهای غرب برای تسلط بر فضای رسانهای جهانی و فروش اطلاعات مغرضانه سیاسی، مهم است که ما به طور مداوم از آزادی بیان دفاع کنیم و با اطلاعات نادرست مبارزه کنیم."