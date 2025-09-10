https://spnfa.ir/20250910/هیچ-برنامهای-برای-هدف-قرار-دادن-اهدافی-در-خاک-لهستان-وجود-ندارد-25309233.html
وزارت دفاع روسیه: هیچ هدفی در خاک لهستان برنامهریزی نشده بود
وزارت دفاع افزود که آماده است در این مورد با وزارت دفاع لهستان مشورت کند.
وزارت دفاع روسیه: هیچ هدفی در خاک لهستان برنامهریزی نشده بود
15:41 10.09.2025 (بروز رسانی شده: 15:54 10.09.2025)
وزارت دفاع روسیه: حملات هوایی فقط به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین انجام شد. حداکثر برد پرواز پهپادهای روسی مورد استفاده در این حمله که مدعی شده اند از مرز لهستان عبور کرده است، از 700 کیلومتر تجاوز نمیکند.
وزارت دفاع افزود که آماده است در این مورد با وزارت دفاع لهستان مشورت کند.