وزارت دفاع روسیه: هیچ هدفی در خاک لهستان برنامه‌ریزی نشده بود
وزارت دفاع روسیه: هیچ هدفی در خاک لهستان برنامه‌ریزی نشده بود
وزارت دفاع روسیه: حملات هوایی فقط به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین انجام شد. حداکثر برد پرواز پهپادهای روسی مورد استفاده در این حمله که مدعی شده اند از مرز... 10.09.2025
2025-09-10T15:41+0430
2025-09-10T15:54+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0a/25304049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24fb522b7f7226f2506f32288ec47a27.jpg
وزارت دفاع افزود که آماده است در این مورد با وزارت دفاع لهستان مشورت کند.
وزارت دفاع روسیه: هیچ هدفی در خاک لهستان برنامه‌ریزی نشده بود

15:41 10.09.2025 (بروز رسانی شده: 15:54 10.09.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر ارتش لهستان از سرنگونی چندین پهپاد خبر داد
ارتش لهستان از سرنگونی چندین پهپاد خبر داد - اسپوتنیک ایران , 1920, 10.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
وزارت دفاع روسیه: حملات هوایی فقط به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین انجام شد. حداکثر برد پرواز پهپادهای روسی مورد استفاده در این حمله که مدعی شده اند از مرز لهستان عبور کرده است، از 700 کیلومتر تجاوز نمی‌کند.
وزارت دفاع افزود که آماده است در این مورد با وزارت دفاع لهستان مشورت کند.
