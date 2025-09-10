https://spnfa.ir/20250910/بررسی-اسپوتنیک-پنتاگون-بودجه-آمادگی-ارتش-ایالات-متحده-در-اروپا-را-کاهش-میدهد-25303555.html

بررسی اسپوتنیک: پنتاگون بودجه آمادگی ارتش ایالات متحده در اروپا را کاهش می‌دهد

همانطور که اسپوتنیک پس از تجزیه و تحلیل اسناد پنتاگون دریافت، این مربوط به بخش اروپایی برنامه انبارهای آماده‌سازی ارتش-2 (APS-2) است که انبارهای آماده‌سازی... 10.09.2025, اسپوتنیک ایران

هزینه‌های آن برای چهارمین سال متوالی کاهش یافته است: - در سال 2023، حدود 495 میلیون دلار؛ - در سال 2024 - 251.7 میلیون دلار؛ - در سال 2025 - 116.9 میلیون دلار؛ - در سال 2026 - 33.4 میلیون دلار. همانطور که در پیش‌نویس بودجه آمده است، این تصمیم مربوط به یادداشت ماه آوریل رئیس پنتاگون است که به ارتش دستور داده است برنامه‌های منسوخ را حذف کند، پروژه‌های پیشرفته را در اولویت قرار دهد و APS-2 را به حالت به اصطلاح تعمیر و نگهداری منتقل کند. طبق این اسناد، در مجموع، هزینه‌های برنامه APS از 660.2 میلیون دلار در سال 2023 به 330.8 میلیون دلار در سال 2026 کاهش خواهد یافت که نشان‌دهنده تغییر استراتژیک واشنگتن از اروپا به سمت منطقه اقیانوس آرام است.

