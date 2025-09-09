https://spnfa.ir/20250909/خرابکاران-اوکراینی-در-اردوگاههای-میدانی-توسط-مربیانی-از-بریتانیا-آموزش-دیدهاند-25283824.html
خرابکاران اوکراینی در اردوگاههای میدانی توسط مربیانی از بریتانیا آموزش دیدهاند
خرابکاران اوکراینی در اردوگاههای میدانی توسط مربیانی از بریتانیا آموزش دیدهاند
اسپوتنیک ایران
سرویس امینت فدرال روسیه اعلام کرد که آموزش خرابکاران اوکراینی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا انجام شده است. 09.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-09T10:40+0430
2025-09-09T10:40+0430
2025-09-09T10:40+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/242/59/2425997_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_91ca5a9eb2fe1568b83da16c1f7c876c.jpg
سرویس امینت فدرال روسیه اعلام کرد که آموزش خرابکاران اوکراینی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا انجام شده است. سرویس امینت فدرال روسیه اطلاعاتی در مورد خرابکاران محکوم اوکراینی دریافت کرده است که در اردوگاههای میدانی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا آموزش میدیدند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/242/59/2425997_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_34b14c3e5447b1c917d4a229536f6d0d.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اوکراین
خرابکاران اوکراینی در اردوگاههای میدانی توسط مربیانی از بریتانیا آموزش دیدهاند
سرویس امینت فدرال روسیه اعلام کرد که آموزش خرابکاران اوکراینی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا انجام شده است.
سرویس امینت فدرال روسیه اطلاعاتی در مورد خرابکاران محکوم اوکراینی دریافت کرده است که در اردوگاههای میدانی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا آموزش میدیدند.