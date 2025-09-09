ایران
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
خرابکاران اوکراینی در اردوگاه‌های میدانی توسط مربیانی از بریتانیا آموزش دیده‌اند
خرابکاران اوکراینی در اردوگاه‌های میدانی توسط مربیانی از بریتانیا آموزش دیده‌اند
سرویس امینت فدرال روسیه اعلام کرد که آموزش خرابکاران اوکراینی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا انجام شده است. 09.09.2025, اسپوتنیک ایران
سرویس امینت فدرال روسیه اعلام کرد که آموزش خرابکاران اوکراینی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا انجام شده است. سرویس امینت فدرال روسیه اطلاعاتی در مورد خرابکاران محکوم اوکراینی دریافت کرده است که در اردوگاه‌های میدانی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا آموزش می‌دیدند.
خبرها
fa_FA
09.09.2025
سرویس امینت فدرال روسیه اعلام کرد که آموزش خرابکاران اوکراینی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا انجام شده است.
سرویس امینت فدرال روسیه اطلاعاتی در مورد خرابکاران محکوم اوکراینی دریافت کرده است که در اردوگاه‌های میدانی تحت نظارت مربیانی از بریتانیا آموزش می‌دیدند.
