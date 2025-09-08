https://spnfa.ir/20250908/بقائی-رییس-جمهور-به-نیویورک-میرود-25268562.html

بقائی: رییس جمهور به نیویورک میرود

08.09.2025

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت:اتهام‌زنی‌های اخیر انگلستان علیه ایران تازگی ندارد و پیش‌تر نیز از سوی دولت انگلیس مطرح شده بود. افکار عمومی به‌خوبی از سابقه اقدامات مداخله‌جویانه لندن آگاه هستند و چنین اتهاماتی کاملاً مردود است.این ادعاها بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، در ادامه سیاست سنتی انگلیس برای همراهی با آمریکا در اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌شود.وی تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ را اعترافی صریح به واقعیتی که همواره وجود داشته توصیف کرد و اظهار داشت:رژیم صهیونیستی تنها مانع تحقق منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در غرب آسیاست. این رژیم نه‌تنها عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیست، بلکه با تکیه بر زرادخانه‌های غیرقانونی و ارتکاب جنایات مستمر، تهدیدی جدی و فوری برای صلح و امنیت منطقه و جهان به شمار می‌رود.جامعه جهانی و کشورهای مسئول در همه نشست‌های مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات خواستار واداشتن این رژیم به پذیرش اسناد بین‌المللی و پاسخگویی در قبال سلاح‌های کشتار جمعی آن هستند.وی افزود: ایران عضو NPT و متعهد به موافقت‌نامه پادمان است. موضوع خروج از NPT صرفاً در سطحی محدود در مجلس مطرح شده و تاکنون هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است. تصمیم‌گیری در این خصوص، در نهایت بر عهده نظام خواهد بود.اسماعیل بقایی در ادامه از حضور رییس جمهور ایران در اجلاس سازمان ملل که هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد هم هست خبر داد و بیان کرد: گفتگوهای وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوهای مفیدی بود.ما وظیفه خودمان می دانیم که از هر فرصتی و از هر قالبی برای پیشبرد منافع کشور، برای بیان مطالبات خود، برای هشدار نسبت به تبعات سوء استفاده سه کشور اروپایی از مکانیسم ماشه استفاده کنیم.گفتگوها با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوهای مفیدی بود و نکاتی مطرح شد و ایده‌های بین دو طرف مطرح شد و امیدواریم که در ادامه مسیر این تماس‌ها منتج به این بشود که طرف‌های اروپایی با آگاهی نسبت به تبعات و آثار رویکرد تقابلی، در شیوه‌های خودشان تجدیدنظر بکنند.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر اینکه زمان دور بعدی مذاکرات با آژانس مشخص نشده، گفت:‌ در دیدار وزیر امور خارجه با خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهادهایی مطرح شد. هم ما و هم نماینده اتحادیه اروپا باید با مراجع ذیربط در این خصوص مشورت کنند و جمع بندی شود و در تماس‌هایی که به احتمال زیاد طی روزهای آینده خواهیم داشت در باره آن صحبت می‌شود.زمان مشخصی مدنظر نیست، اما تماس‌ها بین دو طرف هم در سطح وزرا و هم معاونان به صورت مستمر برقرار است.الان زمان دور بعدی مذاکرات با آژانس مشخص نشده است. نتیجه گفت‌وگوها در تهران در حال بررسی در مراجع ذیربط است و منتظریم جمع بندی نهایی صورت بگیرد و براساس آن اعلام خواهیم کرد که مرحله بعدی چه خواهد بود.

