اوپکپلاس دست به قمار میزند، نفت بیشتر، آینده نامعلوم
2025-09-08T13:44+0430
2025-09-08T13:44+0430
2025-09-08T13:44+0430
سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بینالملل درباره تصمیم اخیر اوپکپلاس برای افزایش 137 هزار بشکهای تولید روزانه به اسپوتنیک گفت: چنین تصمیمی در نگاه اول چندان بزرگ بهنظر نمیرسد، اما در واقع معنای راهبردی مهمی دارد.
پسندیده در ادامه گفت، به نظر میرسد این اقدام بیشتر جنبه اعلام یک پیام سیاسی–اقتصادی داشته باشد تا صرفاً یک تغییر عددی در عرضه. زیرا اکنون بازار جهانی با مازاد عرضه ناشی از تولید نفت شیل آمریکا و افزایش صادرات کشورهای غیرعضو اوپکپلاس روبهروست، این ائتلاف میخواهد نشان دهد که حاضر نیست سهم بازار خود را بهراحتی واگذار کند.
وی افزود، در واقع، احتمالا این تصمیم پاسخی به رقابت فزاینده در بازار انرژی و تلاشی برای حفظ جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای تولیدکننده در معادلات جهانی است.
پسندیده با اشاره به تبعات این اقدام خاطر نشان کرد، از منظر تأثیرگذاری، این سیاست میتواند دو نتیجه متناقض داشته باشد. از یک سو، افزایش عرضه در بازاری که هماکنون با کاهش تقاضا دستوپنجه نرم میکند، بهویژه تحت فشار سیاستهای تعرفهای آمریکا و کند شدن رشد اقتصادی چین و اروپا، خطر کاهش بیشتر قیمتها را بههمراه دارد.
بعبارتی، چنین روندی میتواند درآمد کشورهای صادرکننده را محدود کند و فشار بر بودجه آنها را افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت میتواند تولیدکنندگان پرهزینه مانند برخی از شرکتهای شیل آمریکا را تحت فشار قرار دهد و به مرور زمان، رقابتپذیری اوپکپلاس را تقویت کند.
وی تصريح کرد، یادآور میشم که کاهش قیمت برای حفظ تسلط بر بازار همان منطق رقابتی است که عربستان و روسیه در سالهای اخیر بارها به کار گرفتهاند.
بنابراین در پایان باید گفت، پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام موقعیت اوپکپلاس را تضعیف میکند یا تقویت، به زمان بستگی دارد. در کوتاهمدت، احتمالاً کاهش قیمتها و فشار اقتصادی بر اعضا ملموس خواهد بود، اما در بلندمدت، اگر این سیاست منجر به کنار رفتن بخشی از تولیدکنندگان رقیب و تثبیت سهم اوپکپلاس در بازار جهانی شود، میتوان آن را حرکتی تقویتکننده دانست. به بیان دیگر، این اقدام نشان میدهد که اوپکپلاس حاضر است هزینههای مقطعی را بپذیرد تا در بازی قدرت بلندمدت نفت، همچنان بازیگر اصلی باقی بماند.