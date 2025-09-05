ایران
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق شرکت می‌کند
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق شرکت می‌کند
انتظار می‌رود جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق (EEF) با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حداقل دو ساعت طول بکشد.
همچنین سونسای سیفاندون، نخست وزیر لائوس، گومبوجوین زندانشاتار، نخست وزیر مغولستان و لی هونگژونگ، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، در این جلسه عمومی شرکت خواهند کرد. دهمین سالگرد مجمع اقتصادی شرق از 3 تا 6 سپتامبر در ولادی وستوک در محوطه دانشگاه فدرال شرق دور برگزار می‌شود. موضوع اصلی مجمع اقتصادی شرق امسال "شرق دور: همکاری برای صلح و رفاه" است. برنامه کاری این مجمع شامل بیش از 100 جلسه و رویداد موضوعی خواهد بود. بیش از 4500 نفر از بیش از 70 کشور و منطقه در این مجمع شرکت خواهند کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق شرکت می‌کند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق شرکت می‌کند
انتظار می‌رود جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق (EEF) با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حداقل دو ساعت طول بکشد.
همچنین سونسای سیفاندون، نخست وزیر لائوس، گومبوجوین زندانشاتار، نخست وزیر مغولستان و لی هونگژونگ، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، در این جلسه عمومی شرکت خواهند کرد.
دهمین سالگرد مجمع اقتصادی شرق از 3 تا 6 سپتامبر در ولادی وستوک در محوطه دانشگاه فدرال شرق دور برگزار می‌شود.
موضوع اصلی مجمع اقتصادی شرق امسال "شرق دور: همکاری برای صلح و رفاه" است. برنامه کاری این مجمع شامل بیش از 100 جلسه و رویداد موضوعی خواهد بود. بیش از 4500 نفر از بیش از 70 کشور و منطقه در این مجمع شرکت خواهند کرد.
