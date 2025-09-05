https://spnfa.ir/20250905/ولادیمیر-پوتین-رئیس-جمهور-روسیه-در-جلسه-عمومی-مجمع-اقتصادی-شرق-شرکت-میکند-25200469.html
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق شرکت میکند
اسپوتنیک ایران
انتظار میرود جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق (EEF) با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حداقل دو ساعت طول بکشد.
2025-09-05T07:29+0430
2025-09-05T07:29+0430
2025-09-05T07:26+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/05/25201009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5837f374c114cd860f817de7b287aa5b.jpg
همچنین سونسای سیفاندون، نخست وزیر لائوس، گومبوجوین زندانشاتار، نخست وزیر مغولستان و لی هونگژونگ، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، در این جلسه عمومی شرکت خواهند کرد. دهمین سالگرد مجمع اقتصادی شرق از 3 تا 6 سپتامبر در ولادی وستوک در محوطه دانشگاه فدرال شرق دور برگزار میشود. موضوع اصلی مجمع اقتصادی شرق امسال "شرق دور: همکاری برای صلح و رفاه" است. برنامه کاری این مجمع شامل بیش از 100 جلسه و رویداد موضوعی خواهد بود. بیش از 4500 نفر از بیش از 70 کشور و منطقه در این مجمع شرکت خواهند کرد.
2025
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/05/25201009_380:0:1820:1080_1920x0_80_0_0_13fc24685a9c6f59ddc053ad8570f40e.jpg
جهان
همچنین سونسای سیفاندون، نخست وزیر لائوس، گومبوجوین زندانشاتار، نخست وزیر مغولستان و لی هونگژونگ، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، در این جلسه عمومی شرکت خواهند کرد.
دهمین سالگرد مجمع اقتصادی شرق از 3 تا 6 سپتامبر در ولادی وستوک در محوطه دانشگاه فدرال شرق دور برگزار میشود.
موضوع اصلی مجمع اقتصادی شرق امسال "شرق دور: همکاری برای صلح و رفاه" است. برنامه کاری این مجمع شامل بیش از 100 جلسه و رویداد موضوعی خواهد بود. بیش از 4500 نفر از بیش از 70 کشور و منطقه در این مجمع شرکت خواهند کرد.