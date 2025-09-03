ایران
پوتین گفت که هرگز ملاقات با زلنسکی را رد نکرده است
پوتین گفت که هرگز ملاقات با زلنسکی را رد نکرده است
اسپوتنیک ایران
پوتین: اگر زلنسکی برای ملاقات آماده است، بگذارید به مسکو بیاید 03.09.2025, اسپوتنیک ایران
سیاسی
سیاسی

پوتین گفت که هرگز ملاقات با زلنسکی را رد نکرده است

17:44 03.09.2025 (بروز رسانی شده: 17:45 03.09.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر پوتین نتایج سفر خود به چین را مثبت خواند
پوتین نتایج سفر خود به چین را مثبت خواند - اسپوتنیک ایران , 1920, 03.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
پوتین: اگر زلنسکی برای ملاقات آماده است، بگذارید به مسکو بیاید
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
