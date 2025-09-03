https://spnfa.ir/20250903/پوتین-گفت-که-هرگز-ملاقات-با-زلنسکی-را-رد-نکرده-است--25178689.html
پوتین گفت که هرگز ملاقات با زلنسکی را رد نکرده است
پوتین: اگر زلنسکی برای ملاقات آماده است، بگذارید به مسکو بیاید 03.09.2025, اسپوتنیک ایران
پوتین گفت که هرگز ملاقات با زلنسکی را رد نکرده است
17:44 03.09.2025 (بروز رسانی شده: 17:45 03.09.2025)
پوتین: اگر زلنسکی برای ملاقات آماده است، بگذارید به مسکو بیاید