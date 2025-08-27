ایران
پنتاگون بیش از 67.3 میلیون دلار برای تسریع توسعه موشک‌های ERAM برای اوکراین اختصاص می‌دهد
پنتاگون بیش از 67.3 میلیون دلار برای تسریع توسعه موشک‌های ERAM برای اوکراین اختصاص می‌دهد
اسناد قراردادهای پنتاگون که توسط اسپوتنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان می‌دهد که به جای یک قرارداد واحد و کند، دو پروژه نمونه اولیه جداگانه و موازی را با... 27.08.2025
شرکت CoAspire LLC در فیرفکس، ویرجینیا، در مجموع بیش از 33.8 میلیون دلار دریافت کرد که نسبت به 13.2 میلیون دلار برنامه‌ریزی شده اولیه افزایش یافته است.شرکت Zone 5 Technologies LLC در سن لوئیس اوبیسپو، کالیفرنیا، یک قرارداد موازی دریافت کرد که کل تعهد از 7.7 میلیون دلار به 33.5 میلیون دلار افزایش یافته است.پیش از این، گزارش‌هایی مبنی بر تأیید دولت ترامپ برای فروش 3350 موشک برد بلند با برد تا 450 کیلومتر به اوکراین منتشر شده بود که انتظار می‌رود ظرف چند هفته به نیروهای مسلح اوکراین تحویل داده شود. ارزش این بسته 850 میلیون دلار بود و علاوه بر موشک‌ها، شامل "اقلام دیگر" نیز می‌شد.
جهان
پنتاگون بیش از 67.3 میلیون دلار برای تسریع توسعه موشک‌های ERAM برای اوکراین اختصاص می‌دهد

08:52 27.08.2025 (بروز رسانی شده: 12:26 27.08.2025)
اسناد قراردادهای پنتاگون که توسط اسپوتنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان می‌دهد که به جای یک قرارداد واحد و کند، دو پروژه نمونه اولیه جداگانه و موازی را با تعهدات مالی قابل توجه برای آماده‌سازی این سلاح به مرحله تولید، تأمین مالی کرده است.
شرکت CoAspire LLC در فیرفکس، ویرجینیا، در مجموع بیش از 33.8 میلیون دلار دریافت کرد که نسبت به 13.2 میلیون دلار برنامه‌ریزی شده اولیه افزایش یافته است.
شرکت Zone 5 Technologies LLC در سن لوئیس اوبیسپو، کالیفرنیا، یک قرارداد موازی دریافت کرد که کل تعهد از 7.7 میلیون دلار به 33.5 میلیون دلار افزایش یافته است.
پیش از این، گزارش‌هایی مبنی بر تأیید دولت ترامپ برای فروش 3350 موشک برد بلند با برد تا 450 کیلومتر به اوکراین منتشر شده بود که انتظار می‌رود ظرف چند هفته به نیروهای مسلح اوکراین تحویل داده شود.
ارزش این بسته 850 میلیون دلار بود و علاوه بر موشک‌ها، شامل "اقلام دیگر" نیز می‌شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
