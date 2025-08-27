https://spnfa.ir/20250827/پنتاگون-بیش-از-673-میلیون-دلار-برای-تسریع-توسعه-موشکهای-eram-برای-اوکراین-اختصاص-میدهد-24896789.html

پنتاگون بیش از 67.3 میلیون دلار برای تسریع توسعه موشک‌های ERAM برای اوکراین اختصاص می‌دهد

پنتاگون بیش از 67.3 میلیون دلار برای تسریع توسعه موشک‌های ERAM برای اوکراین اختصاص می‌دهد

اسپوتنیک ایران

اسناد قراردادهای پنتاگون که توسط اسپوتنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان می‌دهد که به جای یک قرارداد واحد و کند، دو پروژه نمونه اولیه جداگانه و موازی را با... 27.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-27T08:52+0430

2025-08-27T08:52+0430

2025-08-27T12:26+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1a/23847539_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_8c4866356835dca59d02214974cbbd26.jpg

شرکت CoAspire LLC در فیرفکس، ویرجینیا، در مجموع بیش از 33.8 میلیون دلار دریافت کرد که نسبت به 13.2 میلیون دلار برنامه‌ریزی شده اولیه افزایش یافته است.شرکت Zone 5 Technologies LLC در سن لوئیس اوبیسپو، کالیفرنیا، یک قرارداد موازی دریافت کرد که کل تعهد از 7.7 میلیون دلار به 33.5 میلیون دلار افزایش یافته است.پیش از این، گزارش‌هایی مبنی بر تأیید دولت ترامپ برای فروش 3350 موشک برد بلند با برد تا 450 کیلومتر به اوکراین منتشر شده بود که انتظار می‌رود ظرف چند هفته به نیروهای مسلح اوکراین تحویل داده شود. ارزش این بسته 850 میلیون دلار بود و علاوه بر موشک‌ها، شامل "اقلام دیگر" نیز می‌شد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان