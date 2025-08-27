https://spnfa.ir/20250827/ایالات-متحده-میخواهد-تا-پایان-سال-موارد-لازم-برای-توافق-در-مورد-اوکراین-را-پیدا-کند-24895873.html
ایالات متحده میخواهد تا پایان سال "موارد لازم" برای توافق در مورد اوکراین را پیدا کند
استیون ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده، به رسانههای آمریکایی گفت: "ما باید همه این مسائل (شرایط توافق) را حل کنیم. ما تیمهای فنی داریم که روی آنها... 27.08.2025, اسپوتنیک ایران
سایر اظهارات استیون ویتکاف:
استیون ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده، به رسانههای آمریکایی گفت: "ما باید همه این مسائل (شرایط توافق) را حل کنیم. ما تیمهای فنی داریم که روی آنها کار میکنند. امیدواریم تا پایان امسال و شاید کمی زودتر، بتوانیم همه موارد لازم برای انعقاد توافق صلح را پیدا کنیم."
سایر اظهارات استیون ویتکاف:
رهبری روسیه میخواهد به توافق برسد؛
پایان دادن به درگیری دشوارتر از مسائل ارضی است، کییف باید تصمیم بگیرد؛
دونالد ترامپ "تا حدی" از مسکو و کییف ناامید شده است؛
رئیس جمهور ایالات متحده معتقد است که باید تمام تلاش خود را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین انجام دهد؛
نمایندگان روسیه و ایالات متحده روزانه در تماس هستند؛
نمیتوان با اطمینان گفت که آیا "اشکالاتی" در اقتصاد روسیه وجود دارد یا خیر.