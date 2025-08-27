استیون ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده، به رسانه‌های آمریکایی گفت: "ما باید همه این مسائل (شرایط توافق) را حل کنیم. ما تیم‌های فنی داریم که روی آنها... 27.08.2025, اسپوتنیک ایران

ایالات متحده می‌خواهد تا پایان سال "موارد لازم" برای توافق در مورد اوکراین را پیدا کند

استیون ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده، به رسانه‌های آمریکایی گفت: "ما باید همه این مسائل (شرایط توافق) را حل کنیم. ما تیم‌های فنی داریم که روی آنها کار می‌کنند. امیدواریم تا پایان امسال و شاید کمی زودتر، بتوانیم همه موارد لازم برای انعقاد توافق صلح را پیدا کنیم."