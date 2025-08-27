ایران
ایالات متحده می‌خواهد تا پایان سال "موارد لازم" برای توافق در مورد اوکراین را پیدا کند
استیون ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده، به رسانه‌های آمریکایی گفت: "ما باید همه این مسائل (شرایط توافق) را حل کنیم. ما تیم‌های فنی داریم که روی آنها... 27.08.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
سایر اظهارات استیون ویتکاف:
جهان
جهان

ایالات متحده می‌خواهد تا پایان سال "موارد لازم" برای توافق در مورد اوکراین را پیدا کند

08:44 27.08.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر ایالات متحده می‌خواهد تا پایان سال "موارد لازم" برای توافق در مورد اوکراین را پیدا کند
ایالات متحده می‌خواهد تا پایان سال موارد لازم برای توافق در مورد اوکراین را پیدا کند - اسپوتنیک ایران , 1920, 27.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
استیون ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده، به رسانه‌های آمریکایی گفت: "ما باید همه این مسائل (شرایط توافق) را حل کنیم. ما تیم‌های فنی داریم که روی آنها کار می‌کنند. امیدواریم تا پایان امسال و شاید کمی زودتر، بتوانیم همه موارد لازم برای انعقاد توافق صلح را پیدا کنیم."
سایر اظهارات استیون ویتکاف:
رهبری روسیه می‌خواهد به توافق برسد؛
پایان دادن به درگیری دشوارتر از مسائل ارضی است، کی‌یف باید تصمیم بگیرد؛
دونالد ترامپ "تا حدی" از مسکو و کی‌یف ناامید شده است؛
رئیس جمهور ایالات متحده معتقد است که باید تمام تلاش خود را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین انجام دهد؛
نمایندگان روسیه و ایالات متحده روزانه در تماس هستند؛
نمی‌توان با اطمینان گفت که آیا "اشکالاتی" در اقتصاد روسیه وجود دارد یا خیر.
