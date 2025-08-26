https://spnfa.ir/20250826/نیروهای-روسی-مواضع-خود-را-در-منطقه-خارکف-بهبود-بخشیدند-24850338.html
نیروهای روسی مواضع خود را در منطقه خارکف بهبود بخشیدند
2025-08-26T08:46+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
آندری ماروچکو، کارشناس نظامی، به اسپوتنیک گفت: نیروهای مسلح روسیه طی چند روز گذشته در چندین جهت در منطقه خارکف پیشروی کردهاند، به ویژه آنها مواضع بهتری را در ووچانسک به دست گرفتهاند.وی گفت: "طی چند روز گذشته، نیروهای ما موفق شدهاند در شمال غربی و شمال شرقی استاریتسا در منطقه خارکف پیشروی کنند و بدین ترتیب فشار بر جناحین دشمن را که در این منطقه مستقر شدهاند، افزایش دهند."پیش از این، سازمانهای امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفته بودند که نیروهای مسلح اوکراین به دلیل تلفات، دفاع منطقهای را در جهتهای "سومی" و خارکف مستقر میکنند.
