عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
نیروهای روسی مواضع خود را در منطقه خارکف بهبود بخشیدند
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
آندری ماروچکو، کارشناس نظامی، به اسپوتنیک گفت: نیروهای مسلح روسیه طی چند روز گذشته در چندین جهت در منطقه خارکف پیشروی کرده‌اند، به ویژه آنها مواضع بهتری را در ووچانسک به دست گرفته‌اند.وی گفت: "طی چند روز گذشته، نیروهای ما موفق شده‌اند در شمال غربی و شمال شرقی استاریتسا در منطقه خارکف پیشروی کنند و بدین ترتیب فشار بر جناحین دشمن را که در این منطقه مستقر شده‌اند، افزایش دهند."پیش از این، سازمان‌های امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفته بودند که نیروهای مسلح اوکراین به دلیل تلفات، دفاع منطقه‌ای را در جهت‌های "سومی" و خارکف مستقر می‌کنند.
اوکراین
اوکراین
اوکراین

نیروهای روسی مواضع خود را در منطقه خارکف بهبود بخشیدند

08:46 26.08.2025
آندری ماروچکو، کارشناس نظامی، به اسپوتنیک گفت: نیروهای مسلح روسیه طی چند روز گذشته در چندین جهت در منطقه خارکف پیشروی کرده‌اند، به ویژه آنها مواضع بهتری را در ووچانسک به دست گرفته‌اند.
وی گفت: "طی چند روز گذشته، نیروهای ما موفق شده‌اند در شمال غربی و شمال شرقی استاریتسا در منطقه خارکف پیشروی کنند و بدین ترتیب فشار بر جناحین دشمن را که در این منطقه مستقر شده‌اند، افزایش دهند."
پیش از این، سازمان‌های امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفته بودند که نیروهای مسلح اوکراین به دلیل تلفات، دفاع منطقه‌ای را در جهت‌های "سومی" و خارکف مستقر می‌کنند.
