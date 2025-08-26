https://spnfa.ir/20250826/نیروهای-روسی-مواضع-خود-را-در-منطقه-خارکف-بهبود-بخشیدند-24850338.html

نیروهای روسی مواضع خود را در منطقه خارکف بهبود بخشیدند

نیروهای روسی مواضع خود را در منطقه خارکف بهبود بخشیدند

اسپوتنیک ایران

آندری ماروچکو، کارشناس نظامی، به اسپوتنیک گفت: نیروهای مسلح روسیه طی چند روز گذشته در چندین جهت در منطقه خارکف پیشروی کرده‌اند، به ویژه آنها مواضع بهتری را در... 26.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-26T08:46+0430

2025-08-26T08:46+0430

2025-08-26T08:46+0430

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24186304_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aa84e6004a401422cd7d2adc6ba1a1ef.jpg

آندری ماروچکو، کارشناس نظامی، به اسپوتنیک گفت: نیروهای مسلح روسیه طی چند روز گذشته در چندین جهت در منطقه خارکف پیشروی کرده‌اند، به ویژه آنها مواضع بهتری را در ووچانسک به دست گرفته‌اند.وی گفت: "طی چند روز گذشته، نیروهای ما موفق شده‌اند در شمال غربی و شمال شرقی استاریتسا در منطقه خارکف پیشروی کنند و بدین ترتیب فشار بر جناحین دشمن را که در این منطقه مستقر شده‌اند، افزایش دهند."پیش از این، سازمان‌های امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفته بودند که نیروهای مسلح اوکراین به دلیل تلفات، دفاع منطقه‌ای را در جهت‌های "سومی" و خارکف مستقر می‌کنند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین