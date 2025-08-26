بقایی: همکاری های انرژی بخشی از تعاملات گسترده ی ایران و روسیه است
© telegram ir_sputnik/
اشتراک
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، "اسماعیل بقائی" در آغاز نشست امروز سهشنبه خود، به نگران کننده بودن تحولات منطقه و جنایتهای اسرائیل علیه مردم غزه اشاره کرد.
او گفت: روز گذشته شاهد کشتار عامدانه و آگاهانه پنج خبرنگار دیگر توسط رژیم صهیونیستی بودیم و این موضوع بار دیگر نشان داد که این رژیم اشغالگر با حقیقت و آگاهی جامعه جهانی از جنایتهایی که این رژیم انجام میدهد مشکل دارد و میخواهد مانع این کار شود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به برگزاری اجلاس فوقالعاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده در روز گذشته گفت: در این اجلاس جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات مشخصی را مطرح کرد که بخش قابل توجهی از آن در بیانیه پایانی این نشست درج شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص پیش نویس قطعنامهای که روسیه آن را در راستای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تهیه کرده تا آن را به شورای امنیت ارائه دهد، گفت: در جریان پیشنویس این قطعنامه و در حال بررسی متن آن هستیم و مواضع خود را در این ارتباط اعلام میکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با اقدام دولت استرالیا در اخراج دیپلماتهای ایرانی و اتهاماتی که به عنوان یهودیستیزی متوجه ایران کرده و واکنش ایران نسبت به این موضوع، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی هر کنش نامناسبی در سطح دیپلماتیک با واکنش روبهرو میشود. این اتفاق تازه رخ داده و همکاران ما در حال بررسی موضوع هستند و تصمیمگیری مناسب در مورد نحوه پاسخگویی به این موضوع اتخاذ خواهد شد.
اتهامات مطرح شده نادرست است، مفهومی با عنوان یهودیستیزی در فرهنگ و تاریخ ما جایی ندارد و این پدیده و مفهوم یک پدیده غربی و اروپایی است.
وی افزود: به نظر میرسد این تصمیم دولت استرالیا متاثر از تحولات داخلی این کشور است. در روزهای گذشته شاهد تظاهرات میلیونی در این کشور در اعتراض به کشتار رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی بودیم و این جزو معدود مواردی بود که در این کشور انتقاد علیه رژیم صهیونیستی مطرح شد و ما فکر میکنیم این اقدام علیه ایران که اقدام علیه دیپلماسی و روابط دو ملت است در راستای جبران اندک اقدامات است که طرف استرالیایی علیه رژیم صهیونیستی داشته است.
وی افزود: به نظر میرسد این تصمیم دولت استرالیا متاثر از تحولات داخلی این کشور است. در روزهای گذشته شاهد تظاهرات میلیونی در این کشور در اعتراض به کشتار رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی بودیم و این جزو معدود مواردی بود که در این کشور انتقاد علیه رژیم صهیونیستی مطرح شد و ما فکر میکنیم این اقدام علیه ایران که اقدام علیه دیپلماسی و روابط دو ملت است در راستای جبران اندک اقدامات است که طرف استرالیایی علیه رژیم صهیونیستی داشته است.
سخنگوی وزارت أمور خارجه ایران در ادامه اظهار داشت:
اتهاماتی که علیه ایران مطرح میشود از جمله یهودی ستیزی؛ اتهامی مضحک و مردود است که به هیچ عنوان به ایران با توجه به تاریخش و نگاهش به انسان و دیدگاهی که در این زمینه دارد، نمیچسبد. بنابراین این اتهام کاملاً بیاساس است.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که مطرح میکنند این است که ایران به دنبال اقدامات ناامنساز در برخی کشورهای اروپایی بوده است، که این را هم هیچکس باور نمیکند؛ زیرا کاملاً یک اتهام ساختگی است.
بقائی در همین ارتباط افزود: به نظر میرسد برخی کشورهای غربی، مصر هستند که به دنبال پیروی از یک رویکرد فرافکنانه باشند. از آنها از سوی افکار عمومی خودشان و هم از طرف افکار عمومی منطقه، مطالبه اقدام جدی علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی وجود دارد و این کشورها به هر دلیلی عاجز از انجام اقدام مؤثر برای توقف نسلکشی هستند و ظاهرا آسانترین راه این است که ایران را به اتهامهایی متهم کنند که مطلقاً هیچ مبنای واقعی ندارد تا افکار عمومی را از واقعیتهای موجود در منطقه منحرف کنند.
وی تاکید کرد: واقعیت مهم در منطقه، تداوم نسلکشی و کشتار است و به حق، افکار عمومی منطقه، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را مقصر و همدست در این جنایات میدانند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره حواشی پیرامون سفر مقام نظامی آفریقای جنوبی به ایران و دخالت سفیر آمریکا در این خصوص گفت: این اتفاق برای ما حیرتآور است. ایران همواره با آفریقای جنوبی و سایر کشورهای آفریقایی روابط حسنهای داشته و رفتوآمد بین مقامات عادی است.
آنچیزی که غیرعادی است، مداخله غیرقانونی مقامات آمریکایی و سفیر آمریکا و درخواستِ توضیح از یک کشور مستقل برای یک تماس عادی است.
دولت آفریقای جنوبی مصالح خود را در این زمنیه تشخیص میدهد و تصمیم میگیرد چگونه به این مسئله واکنش نشان دهد.
اسماعیل بقایی با تاکید بر اینکه طرفهای اروپایی از صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به این ساز و کار برخوردار نیستند، گفت : این کار را تایید نمیکنیم، اما نگران تبعات آن نیز در صورت اجرا هستیم.
آنچه که دوستان در وزارت خارجه گفتند این است که اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک ابزار جنگ روانی علیه شهروندان ایرانی شود و به این موضوع در حد خودش پرداخته شود و دچار افراط و تفریط در این زمینه نشویم.
در عین حال که قائل هستیم که چنین حقی طرف اروپایی ندارد و آنها مجاز نیستند که از این ساز و کار استفاده کنند، حتماً برنامههای روشن و تلاشهای گستردهای نیز به کار گرفتهایم که چنین اتفاقی نیفتد و گفتوگوهای ما با اروپاییها از جمله انجام گفتوگوهای وزیر خارجه در روز جمعه و گفتوگوهای امروز در ژنو در همین راستاست.
وی افزود:
ما با اروپا در حال حاضر در مورد همان موضوعی که مدتهاست مذاکره میکردیم، مذاکره میکنیم یعنی رفع تحریمها در این برهه خاص و قاعدتاً موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ و وضعیت پیش رو درباره این قطعنامه بخشی از گفتوگوها خواهد بود.
در ازای آن، اعتمادسازی و شفافسازی در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای ایران که تا الان هم وجود داشته و از این حیث تغییر ماهوی در موضوع مذاکرات حادث نشده است.
وی در ادامه در خصوص برگزاری اجلاس شانگهای گفت:
این اجلاس در دهم شهریور برگزار میشود و قرار است رئیسجمهور در این نشست شرکت کند. جزئیات در این زمینه را دفتر رئیسجمهور اطلاعرسانی میکنند.
این اولین سفر رئیسجمهور به چین طی یک سال گذشته است. این اجلاس بسیار مهمی است که علاوه بر ۱۰ کشور عضو از جمله ایران، حدود ۲۰ کشور دیگر در قالب شانگهای پلاس در آن شرکت میکنند.
دبیران کل و مقامات ارشد سازمانهای بینالمللی هم در این اجلاس حضور خواهند داشت و فرصت مناسبی برای رایزنی با کشورهای عضو خواهد بود.
بقائی با بیان اینکه "این اجلاس همچنین فرصت خوبی برای مرور روابط دوجانبه با چین است"، افزود:
دیدارهای دوجانبه هم با مقامات ارشد چین صورت خواهد گرفت؛ ما روابط بسیار مستحکم و مهمی با چین داریم. قرارداد ۲۵ ساله با چین به خوبی در حال اجراست و طرفین بهدنبال تقویت آن هستند. روابط با چین بهمنظور تقویت آن، نیاز به مراقبت مستمر دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه تاکید داشت:
این اجلاس، بسیار مهمی برای ماست. به دلیل اینکه ایران یکی از کشورهای عضو این سازمان است و هم به دلیل این که ظرفیتهایی که این سازمان در اختیار ما قرار میدهد و هم این که فرصتهایی که برای رایزنی با دیگر مقامات شرکتکننده فراهم خواهد شد، برای ما مهم است
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: ما در حال تنظیم دیدارهای رئیسجمهور ایران با سران دیگر شرکت کننده در این نشست هستیم. وزیر خارجه هم رئیسجمهور را همراهی خواهند کرد.
وی افزود: روز دهم شهریور و در نوبت صبح، نشست سران خواهد بود و عصر، نشست شانگهای پلاس. روز بعد هم فکر میکنم دیدار رؤسایجمهور ایران و چین انجام خواهد شد.
بقائی درباره ایجاد هزینه برای غربیها توسط روسیه و چین در موضوع مکانیسم ماشه گفت: بحث ما، بحث هزینهسازی نیست و بحث تامین منافع خودمان است. ما از هیچ ابزار و گزینهای برای اطمینان از تامین منافع ملی کشور غافل نبودیم.
وی افزود: همزمان که با چین و روسیه به عنوان مشارکتکنندگان در برجام و اعضای دائم شورای امنیت در تماس بودیم، با سه کشور اروپایی هم گفتوگو کردیم و گفتوگو میکنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: تمرکز ما اطمینان از تامین منافع ملی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیر ضروری بر کشور است. بنابراین این یک روند ادامهدار است و ما حتماً هم به توانمندیهای خودمان باور داریم و هم به جایگاه طرفهای مقابل با توجه به صلاحیتها و امکاناتی که به عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اختیار دارند، واقف هستیم و بر این اساس مذاکرات خودمان را تنظیم میکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد تصاویر منتشر شده مبنی بر صفهای طولانی شهروندان ایرانی مقابل سفارت چین برای اخذ روادید و مشکلاتی که برای شهروندان ایرانی جهت دریافت روادید چین ایجاد شده است، گفت: تصاویر منتشر شده در روزهای اخیر در این ارتباط، شیطنت رسانهای بود و این تصاویر مربوط به چند هفته قبل است، مربوط به وقفهای که در صدور روادید ایجاد شده بود ، با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و کاهش فعالیت سفارتخانهها در ایران. بعد از جنگ، سفارتخانهها با تراکم درخواست روبه رو شده بودند و سفارت چین نیز مستثنی از این موضوع نبود و چند روزی طول کشید که به درخواستها رسیدگی شود.
اکنون چنین چیزی وجود ندارد و خود سفارت چین پیگیر این موضوع بود و همانطور که اشاره کردم این تصاویر مربوط به قبل است.
اکنون چنین چیزی وجود ندارد و خود سفارت چین پیگیر این موضوع بود و همانطور که اشاره کردم این تصاویر مربوط به قبل است.
وی در ادامه تاکید کرد:
کسی نمیتواند جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اینکه از مذاکره دوری گزیده، سرزنش کند. ما خصوصا در این دو سه ماه نشان دادیم که اهل مذاکرهایم. قبل از آن هم در دوره دولت سیزدهم و قبل از آن مذاکرات با آمریکا در حال انجام بود، لذا ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم.
اینکه الان با اروپا صحبت میکنیم، چون اروپا آمادگی مذاکره را دارد. چون اروپا بخشی از برجام است، چون اروپا از ابزاری که در برجام و در قطعنامه ۲۲۳۱ پیشبینی شده میخواهد به زعم خودش برای تهدید ایران و برای امتیازگیری استفاده کند و ما قاعدتاً خودمان را مسئول میدانیم که از هیچ فرصتی برای پیشبرد منافع ملی عبور نکنیم.
ما حسننیت خودمان را نشان دادیم و نشان میدهیم و نمیخواهیم این گونه القا شود که ایران طرفی بود که با حسننیت و جدیت وارد مذاکره نشد.
اگر اتفاقات اخیر را مرور کنید، میبینید کدام طرف با حسننیت وارد مذاکره شد و کدام طرف با نقزدن و تغییر مکرر مواضع به مذاکره آمد و وقتی دید نمیتواند منافع نامشروع خود را از طریق مذاکره تامین کنند، متوسل به زور شد.
وی در مورد صحبتهای سفیر ایران در مسکو مبنی بر این که انتقال گاز روسیه به ایران در آینده نزدیک امکانپذیر است، گفت : روابط ما با روسیه ، بسیار گسترده است و حوزههای زیادی را در بر میگیرد و همکاری در زمینه انرژی یکی از این حوزههاست.
ما متناسب با نیازها و ظرفیتهای خودمان با کشورهای همسایه و پیرامونیمان از جمله روسیه در حوزه انرژی در تعامل هستیم و نکتهای که سفیر ایران در روسیه مطرح کردند یکی از این برنامههاست، البته جزئیات آن را باید وزارت نفت توضیح دهد.
اسماعیل بقایی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همه سناریوها رادر خصوص مکانیسم ماشه مدنظر قرار دادها، بیان کرد:
وزارت خارجه یکی از منظومههای تصمیمگیری است و نهادهای دیگر حتما با همکاری یکدیگر همه احتمالات را مدنظر قرار میدهند. در این مرحله تمرکز ما بر جلوگیری از بروز اقداماتی است که ممکن است برای کشور هزینهساز شود.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق در چارچوب قطعنامه سازمان ملل است. بر این اساس تا تابستان ۲۰۲۶ باید پایگاههای نظامی آمریکا در عراق تخلیه شود و آنچه که اکنون انجام شده بخشی از این روند است.
این تصمیم دولت عراق است، ما به آن احترام میگذاریم. البته همانطور که بارها نیز گفتهایم موضع اصولی ما این است که حضور نیروهای بیگانه با هر بهانهای در منطقه، مخل امنیت در منطقه میشود.
وی افزود:
وی افزود:
ما از هر فرصتی برای رایزنی با دوستان خود استفاده میکنیم، همانطور که اشاره کردید روز گذشته در حاشیه برگزاری اجلاس فوقالعاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی، وزیران امور خارجه ایران و عراق با یکدیگر رایزنی و گفتوگو کردند، محور این دیدار تحولات غزه، فلسطین و خطرات توسعهطلبی رژیم صهیونیستی در منطقه بود.
همچنین در این دیدار در مورد مسائل دوجانبه از جمله سفر مقامات دو کشور به تهران و بغداد از جمله سفر مقامات ارشد عراق به ایران رایزنی و گفتوگو شد و ما در حال برنامهریزی در این زمینه هستیم.
همچنین در این دیدار در مورد مسائل دوجانبه از جمله سفر مقامات دو کشور به تهران و بغداد از جمله سفر مقامات ارشد عراق به ایران رایزنی و گفتوگو شد و ما در حال برنامهریزی در این زمینه هستیم.
بقائی در مورد روابط ایران و آژانس گفت: ما کماکان عضو انپیتی هستیم و خود را متعهد به موافقتنامه جامع پادمان میدانیم. هفته گذشته دیداری میان دیپلماتهای ایران و آژانس در وین انجام شد که دنباله گفتوگوهای هفته پیش در تهران بود.
وی با بیان ایکه "ما با آژانس درباره تدوین نحوه تعامل با آن در حال تعامل هستیم"، گفت: موضوع را نباید دستکم گرفت. اتفاقی که در قبال تاسیسات ما انجام شد، آمریکا و آژانس در این زمینه مسئولیت دارند. این اقدام بیسابقهای بود و سابقه نداشته آژانس درگیر بازرسی از تاسیساتی شود که مورد حمله غیرقانونی قرار گرفته باشد.
طبیعی است که در این برهه زمانی نیازمند تدوین یک شیوهنامه و یک نحوه کار جدید با آژانس باشیم که همکاران مشغول این موضوع هستند.
وی در ارتباط با سفر هفته پیش مشاور امنیت ملی سوئیس به تهران و دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و اینکه آیا در جریان این دیدار پیامی بین ایران و آمریکا رد و بدل شده است، گفت: سفر مشاور امنیت ملی سوئیس و دیدار با علی لاریجانی در چارچوب تماسهای متعارف دیپلماتیک بین ایران و سوئیس بوده است.
سوئیس همزمان حافظ منافع آمریکا در ایران است، بنابراین غیرطبیعی نیست که در هر تماس و رایزنی بین مقامهای جمهوری اسلامی ایران و سوئیس موضوعات مرتبط با روابط ایران و آمریکا هم مطرح شود، اما اینکه بگوییم پیامی رد و بدل شده؛ خیر نشده است.
بقائی درباره سازوکار منطقهای برای حلوفصل اختلافات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با توجه به صحبتهای روز گذشته رئیسجمهور در گفتوگو با "ولادیمیر پوتین"، رئیسجمهور روسیه گفت: چارچوب ۳+۳ یک چارچوب باسابقه برای رایزنی درباره کشورهای منطقه و پیرامون قفقاز جنوبی است. جلسات متعددی در کشورهای منطقه برگزار شده است.
این سازوکاری است که به عنوان سازوکاری درون منطقهای برای کمک به حلوفصل اختلافات بین کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و ارمنستان امتحان خود را پس داده است.
فارغ از تحولات خارج از منطقه، امروز شاید کشورهای منطقه بیش از گذشته به این نتیجه رسیدهاند که این سازوکارها را باید فعال نگه دارند و در جهت کارآمدتر کردن آنها برای حل وفصل اختلافات و مداخله و فعالیت بازیگران فرامنطقهای تلاش کنند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره نگاه تهران نسبت به تحولات اخیر در لبنان از جمله موضوعات مطرح شده در ارتباط با خلع سلاح نیروی مقاومت در این کشور گفت: موضع ما درباره مقاومت موضعی روشن است که در چند هفته اخیر بارها مطرح شده است. ما معتقدیم که لبنان به مثابه یک دولت مستقل با اجزای مختلف و طوایف متنوعی که در آن نقش دارند، باید در قالب مشورتهای لبنانی-لبنانی بتواند بهترین تصمیم را در رابطه با موضوعات مختلف خود، از جمله ارتباطات با طرفهای دیگر، اتخاذ کند.
بقائی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که زیستن عزتمندانه در منطقهای که شما به صورت مستمر با زیادهخواهی، توسعهطلبی و سیطرهجویی موجودیتی به نام رژیم صهیونیستی مواجه هستید، حتماً الزامات خاص خود را دارد. شما ناگزیر هستید که توانمندیهای نظامی خود را برای حراست از تمامیت سرزمینی، جلوگیری از طمعورزی رژیم صهیونیستی و اطمینان از امنیت و ثبات کشورهایتان تقویت کنید. این درسی است که در این دو سال خیلی بیشتر از گذشته، همه کشورهای منطقه به فکر فراگیری آن افتادهاند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص پیشنهاد آمریکا در ارتباط با تشکیل کنسرسیوم هستهای در منطقه البته خارج از ایران و تاکید مجدد واشنگتن مبنی بر اینکه غنیسازی ایران باید صفر باشد، گفت: این موضوعات بارها قبلا مطرح شده است، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه تا زمانی که در این سند عضویت دارد باید از حقوق مندرج در آن برخوردار باشد؛ چنانکه در این معاهده بر حق کشورها برداشتن انرژی صلح آمیز هستهای تاکید شده که موضوع غنیسازی نیز شامل آن میشود.
بقائی خاطرنشان کرد: ما به هر چیزی که منافع ملی و حق ما را تامین کند توجه میکنیم البته بر این موضوع نیز تاکید داریم که باید در مورد خبرهایی که گاه و بیگاه در مورد این نوع پیشنهادات از جمله پیشنهادات آمریکا مطرح میشود با احتیاط برخورد کرد. نمیتوان بدون توجه به اتفاقات دو ماه گذشته، مسائل و موضوعات را ساده ببینیم و این نوع پیشنهادات را صرفاً بر اساس حسن نیت مورد توجه قرار دهیم.