آمریکا بهجای گرفتار شدن در تله انگلیسیها شروط روسیه را بپذیرد
هرگونه توافق و مذاکره میان دیپلماتهای انگلیسی و آمریکایی برای حل بحران اوکراین چیزی جز یک نمایش و بخشی از پازل فریب انگلیسیها نخواهد بود. 26.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-26T15:11+0430
2025-08-26T15:11+0430
2025-08-26T15:11+0430
گزارش و تحلیل
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/08/24440228_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba983b8a3904a9e1944f8b96a71b8bfd.jpg
به گزارش اسپوتنیک- روحالله مدبر کارشناس مسائل بینالملل درباره همکاریهای دیپلماتیک اروپا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین از طریق یک توافق مذاکرهشده پایدار به اسپوتنیک گفت: با توجه به اینکه عامل اصلی و ریشهای بحران اوکراین را باید در سیاستهای خصمانه آنگلوساکسونی بریتانیا جستجو کرد، فراموش نمیکنیم که در ابتدای این بحران، بوریس جانسون ـ نخستوزیر وقت بریتانیا که بعدها استعفا داد ـ با حضور در کییف ضمن حمایت از رژیم فاشیستی و نئونازی این کشور اعلام کرد که "این جنگ، جنگ آنگلوساکسونی نیست" و تأکید نمود که باید اوکراینیها تا آخرین نفر در برابر روسها بجنگند.وی در ادامه گفت: این موضعگیری خصمانه سپس بهطور گسترده توسعه یافت، چنانکه نخستین گروه از سربازان رژیم کییف در خاک بریتانیا آموزش دیدند. حتی مقامات نظامی انگلیسی در میان آنان حاضر میشدند و در تمرینات نظامی به سمت اهداف و ماکتهای سربازان روسی نارنجک پرتاب میکردند، اقدامی که بهروشنی عمق کینه و نگاه فاشیستی و ضدروسی آنگلوساکسونها را به نمایش میگذاشت.مدبر تصریح کرد، بنابراین، هرگونه توافق و مذاکره میان دیپلماتهای انگلیسی و آمریکایی برای حل بحران اوکراین چیزی جز یک نمایش و بخشی از پازل فریب انگلیسیها نخواهد بود. سیاست بریتانیا بر پایه مکر، حیله و دروغ بنا شده است و تاریخ بارها این را ثابت کرده است. زلنسکی نئونازی نیز در همین چارچوب، بهعنوان ابزاری در دست لندن بر سر کار آمد تا این مسیر را ادامه دهد.این کارشناس خاطر نشان کرد، با چنین رویکردی، نمیتوان انتظار داشت که بریتانیاییها مسیر خود را تغییر دهند. نهایتاً آنان تنها در کلام ممکن است وانمود کنند که در جهت صلح حرکت میکنند، در حالی که در عمل همچنان همان سیاستهای خصمانه گذشته را دنبال خواهند کرد. بهترین راهحل بحران اوکراین آن است که آمریکا بهجای اعتماد به لندن و گرفتار شدن در تله سیاستهای انگلیسی، مسیر پذیرش کامل شروط ششگانه روسیه را بپذیرد. این راهکار، هم به سود ایالات متحده است، هم به نفع ملت اوکراین و هم به سود ثبات منطقه.وی گفت، نکته مهم پایانی آن است که بریتانیا، در حالی که همزمان به تجهیز و تسلیح رژیم کییف و لابیگری برای افزایش توان نظامی آن مشغول است، اساساً قصد ندارد این بحران به نتیجهای واقعی برسد. طرحهایی مانند "مدل تضمین امنیتی با حضور ناتو" نیز دقیقاً در همین راستا مطرح میشوند. بنابراین، تنها راه حل ریشهای بحران اوکراین، پذیرش کامل شروط روسیه و فاصله گرفتن آمریکا از دام انگلیسیهاست.
