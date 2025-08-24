ایران
امروز، 146 نظامی روس از اراضی تحت کنترل رژیم کی‌یف بازگردانده شدند
- اسپوتنیک ایران , 1920
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که 146 اسیر جنگی نیروهای مسلح اوکراینی نیز در ازای آن مبادله شدند.
اوکراین
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که 146 اسیر جنگی نیروهای مسلح اوکراینی نیز در ازای آن مبادله شدند.
امروز، 146 نظامی روس از اراضی تحت کنترل رژیم کی‌یف بازگردانده شدند

15:35 24.08.2025 (بروز رسانی شده: 15:37 24.08.2025)
© Sputnik / Natalia Seliverstovaوزارت دفاع روسیه
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که 146 اسیر جنگی نیروهای مسلح اوکراینی نیز در ازای آن مبادله شدند.
