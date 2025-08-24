https://spnfa.ir/20250824/امروز-146-نظامی-روس-از-اراضی-تحت-کنترل-رژیم-کییف-بازگردانده-شدند-24826885.html
امروز، 146 نظامی روس از اراضی تحت کنترل رژیم کییف بازگردانده شدند
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که 146 اسیر جنگی نیروهای مسلح اوکراینی نیز در ازای آن مبادله شدند. 24.08.2025, اسپوتنیک ایران
15:35 24.08.2025 (بروز رسانی شده: 15:37 24.08.2025)
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که 146 اسیر جنگی نیروهای مسلح اوکراینی نیز در ازای آن مبادله شدند.