آمریکا فروش هزاران موشک با برد بیشتر به اوکراین را تأیید کرد

آمریکا فروش هزاران موشک با برد بیشتر به اوکراین را تأیید کرد

رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خود گزارش دادند: "این هفته، دولت فروش 3350 موشک هدایت‌شونده هواپرتاب ERAM را تأیید کرد که انتظار می‌رود حدود شش هفته دیگر به...

رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خود گزارش دادند: "این هفته، دولت فروش 3350 موشک هدایت‌شونده هواپرتاب ERAM را تأیید کرد که انتظار می‌رود حدود شش هفته دیگر به اوکراین برسند."این موشک‌ها بردی بین 241 تا 450 کیلومتر دارند و کی‌یف برای استفاده از آنها به اجازه پنتاگون نیاز دارد. به گفته منابع این نشریه، حجم کل بسته تسلیحاتی جدید 850 میلیون دلار بوده است که بیشتر هزینه‌ها توسط متحدان اروپایی کی‌یف تأمین شده است. پنتاگون چندین ماه است که استفاده اوکراین از سلاح‌های دوربرد برای حمله به عمق خاک روسیه را مسدود کرده است. به گفته منابع رسانه‌های آمریکایی، حملات سیستم‌های ATACMS دوربرد آمریکایی از اواخر بهار انجام نشده است. کی‌یف از آن زمان یک بار سعی کرد از آنها برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کند، اما انجام این کار توسط ایالات متحده ممنوع شد.

