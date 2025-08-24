ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
امروز، 146 نظامی روس از اراضی تحت کنترل رژیم کی‌یف بازگردانده شدند
- اسپوتنیک ایران , 1920
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20250824/آمریکا-فروش-هزاران-موشک-با-برد-بیشتر-به-اوکراین-را-تیید-کرد-24821175.html
آمریکا فروش هزاران موشک با برد بیشتر به اوکراین را تأیید کرد
آمریکا فروش هزاران موشک با برد بیشتر به اوکراین را تأیید کرد
اسپوتنیک ایران
رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خود گزارش دادند: "این هفته، دولت فروش 3350 موشک هدایت‌شونده هواپرتاب ERAM را تأیید کرد که انتظار می‌رود حدود شش هفته دیگر به... 24.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-24T08:39+0430
2025-08-24T08:43+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/08/24440228_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba983b8a3904a9e1944f8b96a71b8bfd.jpg
رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خود گزارش دادند: "این هفته، دولت فروش 3350 موشک هدایت‌شونده هواپرتاب ERAM را تأیید کرد که انتظار می‌رود حدود شش هفته دیگر به اوکراین برسند."این موشک‌ها بردی بین 241 تا 450 کیلومتر دارند و کی‌یف برای استفاده از آنها به اجازه پنتاگون نیاز دارد. به گفته منابع این نشریه، حجم کل بسته تسلیحاتی جدید 850 میلیون دلار بوده است که بیشتر هزینه‌ها توسط متحدان اروپایی کی‌یف تأمین شده است. پنتاگون چندین ماه است که استفاده اوکراین از سلاح‌های دوربرد برای حمله به عمق خاک روسیه را مسدود کرده است. به گفته منابع رسانه‌های آمریکایی، حملات سیستم‌های ATACMS دوربرد آمریکایی از اواخر بهار انجام نشده است. کی‌یف از آن زمان یک بار سعی کرد از آنها برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کند، اما انجام این کار توسط ایالات متحده ممنوع شد.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/08/24440228_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_04b3409182d3e3b9d2588b0f832e6c3b.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اوکراین, آمریکا
اوکراین, آمریکا

آمریکا فروش هزاران موشک با برد بیشتر به اوکراین را تأیید کرد

08:39 24.08.2025 (بروز رسانی شده: 08:43 24.08.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر صلح در واشنگتن، فرصت ثبات یا آغاز رقابت‌های تازه در قفقاز جنوبی
صلح در واشنگتن، فرصت ثبات یا آغاز رقابت‌های تازه در قفقاز جنوبی - اسپوتنیک ایران , 1920, 24.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خود گزارش دادند: "این هفته، دولت فروش 3350 موشک هدایت‌شونده هواپرتاب ERAM را تأیید کرد که انتظار می‌رود حدود شش هفته دیگر به اوکراین برسند."
این موشک‌ها بردی بین 241 تا 450 کیلومتر دارند و کی‌یف برای استفاده از آنها به اجازه پنتاگون نیاز دارد. به گفته منابع این نشریه، حجم کل بسته تسلیحاتی جدید 850 میلیون دلار بوده است که بیشتر هزینه‌ها توسط متحدان اروپایی کی‌یف تأمین شده است.
پنتاگون چندین ماه است که استفاده اوکراین از سلاح‌های دوربرد برای حمله به عمق خاک روسیه را مسدود کرده است. به گفته منابع رسانه‌های آمریکایی، حملات سیستم‌های ATACMS دوربرد آمریکایی از اواخر بهار انجام نشده است. کی‌یف از آن زمان یک بار سعی کرد از آنها برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کند، اما انجام این کار توسط ایالات متحده ممنوع شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала