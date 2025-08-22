https://spnfa.ir/20250822/کلینتون-گفته-بود-که-گسترش-ناتو-میتواند-برای-روسیه-مشکلساز-باشد-24790345.html
کلینتون گفته بود که گسترش ناتو، میتواند برای روسیه مشکلساز باشد
کلینتون گفته بود که گسترش ناتو، میتواند برای روسیه مشکلساز باشد
08:35 22.08.2025 (بروز رسانی شده: 08:38 22.08.2025)
طبق اسناد دولتی آمریکا که از حالت طبقهبندی خارج شدهاند، بیل کلینتون در جلسهای در سال 2000 به پوتین اطمینان داد که گسترش ناتو به شرق، روسیه را تهدید نمیکند.
آرشیو امنیت ملی، یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی در دانشگاه جورج واشنگتن، یادداشتهایی را که توسط استروب تالبوت، دیپلمات و مترجم، که در آن زمان معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و مسلط به زبان روسی بود، در جریان دیدار پوتین و کلینتون در کرملین گرفته شده بود، منتشر کرد.
کلینتون گفت: "از همان ابتدای روند گسترش ناتو، میدانستم که این میتواند برای روسیه مشکلساز باشد. من با این موضوع همدردی میکردم و میخواهم همه بدانند که گسترش ناتو به هیچ وجه روسیه را تهدید نمیکند."
پوتین در مصاحبهای با تاکر کارلسون، روزنامهنگار آمریکایی، در فوریه 2024 گفت که اگر ایالات متحده علاقه صادقانهای نشان میداد، روسیه میتوانست در اوایل دهه 2000 عضو ناتو شود. رئیس جمهور در فوریه 2022 نیز موضع مشابهی را ابراز کرد و به گفتگویی با کلینتون اشاره کرد که به گفته پوتین در مورد این ایده واکنش "سرد"ی نشان داده بود.