ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250822/کلینتون-گفته-بود-که-گسترش-ناتو-میتواند-برای-روسیه-مشکلساز-باشد-24790345.html
کلینتون گفته بود که گسترش ناتو، می‌تواند برای روسیه مشکل‌ساز باشد
کلینتون گفته بود که گسترش ناتو، می‌تواند برای روسیه مشکل‌ساز باشد
اسپوتنیک ایران
طبق اسناد دولتی آمریکا که از حالت طبقه‌بندی خارج شده‌اند، بیل کلینتون در جلسه‌ای در سال 2000 به پوتین اطمینان داد که گسترش ناتو به شرق، روسیه را تهدید نمی‌کند. 22.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-22T08:35+0430
2025-08-22T08:38+0430
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/16/24790191_0:238:978:788_1920x0_80_0_0_70d7be3153d370c7fed5ab4854b2809e.jpg
طبق اسناد دولتی آمریکا که از حالت طبقه‌بندی خارج شده‌اند، بیل کلینتون در جلسه‌ای در سال 2000 به پوتین اطمینان داد که گسترش ناتو به شرق، روسیه را تهدید نمی‌کند.آرشیو امنیت ملی، یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی در دانشگاه جورج واشنگتن، یادداشت‌هایی را که توسط استروب تالبوت، دیپلمات و مترجم، که در آن زمان معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و مسلط به زبان روسی بود، در جریان دیدار پوتین و کلینتون در کرملین گرفته شده بود، منتشر کرد.کلینتون گفت: "از همان ابتدای روند گسترش ناتو، می‌دانستم که این می‌تواند برای روسیه مشکل‌ساز باشد. من با این موضوع همدردی می‌کردم و می‌خواهم همه بدانند که گسترش ناتو به هیچ وجه روسیه را تهدید نمی‌کند."پوتین در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، در فوریه 2024 گفت که اگر ایالات متحده علاقه صادقانه‌ای نشان می‌داد، روسیه می‌توانست در اوایل دهه 2000 عضو ناتو شود. رئیس جمهور در فوریه 2022 نیز موضع مشابهی را ابراز کرد و به گفتگویی با کلینتون اشاره کرد که به گفته پوتین در مورد این ایده واکنش "سرد"ی نشان داده بود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/16/24790191_0:146:978:880_1920x0_80_0_0_67e45f4c55bf67bb5dcabce33ef6a4c4.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آمریکا
آمریکا

کلینتون گفته بود که گسترش ناتو، می‌تواند برای روسیه مشکل‌ساز باشد

08:35 22.08.2025 (بروز رسانی شده: 08:38 22.08.2025)
© Sputnikبیل کلینتون و پوتین
بیل کلینتون و پوتین - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.08.2025
© Sputnik
اشتراک
طبق اسناد دولتی آمریکا که از حالت طبقه‌بندی خارج شده‌اند، بیل کلینتون در جلسه‌ای در سال 2000 به پوتین اطمینان داد که گسترش ناتو به شرق، روسیه را تهدید نمی‌کند.
آرشیو امنیت ملی، یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی در دانشگاه جورج واشنگتن، یادداشت‌هایی را که توسط استروب تالبوت، دیپلمات و مترجم، که در آن زمان معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و مسلط به زبان روسی بود، در جریان دیدار پوتین و کلینتون در کرملین گرفته شده بود، منتشر کرد.
کلینتون گفت: "از همان ابتدای روند گسترش ناتو، می‌دانستم که این می‌تواند برای روسیه مشکل‌ساز باشد. من با این موضوع همدردی می‌کردم و می‌خواهم همه بدانند که گسترش ناتو به هیچ وجه روسیه را تهدید نمی‌کند."
پوتین در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، در فوریه 2024 گفت که اگر ایالات متحده علاقه صادقانه‌ای نشان می‌داد، روسیه می‌توانست در اوایل دهه 2000 عضو ناتو شود. رئیس جمهور در فوریه 2022 نیز موضع مشابهی را ابراز کرد و به گفتگویی با کلینتون اشاره کرد که به گفته پوتین در مورد این ایده واکنش "سرد"ی نشان داده بود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала