2025-08-21T13:17+0430
2025-08-21T13:17+0430
2025-08-21T13:31+0430
گزارش و تحلیل
سميه ماندگار، پژوهشگر مسائل بینالملل، درباره اینکه چرا اروپاییها باید هزینه تضامین امنیتی اوکراین را بدوش بکشد به اسپوتنیک گفت: از سویی، ایالات متحده طی چند سال گذشته دهها میلیارد دلار کمک نظامی و مالی به اوکراین اختصاص داده است. بنابراين، داخل آمریکا نوعی خستگی و تردید نسبت به ادامهی این کمکها ایجاد شده است. ترامپ با این اقدام میخواهد نشان دهد که برخلاف دولت بایدن، حاضر نیست چک سفید برای اوکراین امضا کند. به اصطلاح پول مالیاتدهندگان آمریکایی دیگر صرف درگیری دور از خاک آمریکا نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد، نکته حائز اهمیت این است که ترامپ ناتو و روابط با اروپا را مثل یک قرارداد تجاری میبیند. او بارها گفته که متحدان اروپایی از امنیتی که آمریکا فراهم میکند استفاده میکنند، اما سهم اندکی در هزینهها میپردازند. حالا هم در بحران اوکراین همان منطق را تکرار میکند که اگر اروپاییها امنیت میخواهند، باید بهایش را بدهند. ماندگار ضمن اشاره به تغییر اولویتهای راهبردی آمریکا تصریح کرد، تمرکز اصلی سیاست خارجی آمریکا به سمت آسیا و مهار چین رفته است. از دید واشنگتن، درگیر ماندن بیشازحد در مناقشات اوکراین توان و منابع لازم برای رویارویی با چین را کاهش میدهد. بنابراین آمریکا مایل است اروپا نقش اصلی را در پرونده اوکراین بازی کند تا خودش منابعش را روی آسیا متمرکز کند.
13:17 21.08.2025 (بروز رسانی شده: 13:31 21.08.2025)
پژوهشگر مسائل بینالملل: از نگاه آمریکا، بحران اوکراین بیش از هر چیز تهدیدی برای امنیت اروپا است، نه برای سرزمین اصلی ایالات متحده. بنابراین ترامپ و معاونان وی استدلال میکنند که چون اروپا مستقیماً متأثر از تحولات اوکراین است، طبیعی است که خودش باید هزینه اصلی را بپردازد.
سميه ماندگار، پژوهشگر مسائل بینالملل، درباره اینکه چرا اروپاییها باید هزینه تضامین امنیتی اوکراین را بدوش بکشد به اسپوتنیک گفت: از سویی، ایالات متحده طی چند سال گذشته دهها میلیارد دلار کمک نظامی و مالی به اوکراین اختصاص داده است. بنابراين، داخل آمریکا نوعی خستگی و تردید نسبت به ادامهی این کمکها ایجاد شده است. ترامپ با این اقدام میخواهد نشان دهد که برخلاف دولت بایدن، حاضر نیست چک سفید برای اوکراین امضا کند. به اصطلاح پول مالیاتدهندگان آمریکایی دیگر صرف درگیری دور از خاک آمریکا نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد، نکته حائز اهمیت این است که ترامپ ناتو و روابط با اروپا را مثل یک قرارداد تجاری میبیند. او بارها گفته که متحدان اروپایی از امنیتی که آمریکا فراهم میکند استفاده میکنند، اما سهم اندکی در هزینهها میپردازند. حالا هم در بحران اوکراین همان منطق را تکرار میکند که اگر اروپاییها امنیت میخواهند، باید بهایش را بدهند.
ماندگار ضمن اشاره به تغییر اولویتهای راهبردی آمریکا تصریح کرد، تمرکز اصلی سیاست خارجی آمریکا به سمت آسیا و مهار چین رفته است. از دید واشنگتن، درگیر ماندن بیشازحد در مناقشات اوکراین توان و منابع لازم برای رویارویی با چین را کاهش میدهد. بنابراین آمریکا مایل است اروپا نقش اصلی را در پرونده اوکراین بازی کند تا خودش منابعش را روی آسیا متمرکز کند.