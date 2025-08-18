ایران
توسعه‌طلبی اسرائیل هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند
18.08.2025
توسعه‌طلبی اسرائیل هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اقدام اروپا در استفاده از مکانیسم ماشه را غیر قانونی و غیر منطقی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت:
امروز بیش از هر زمان دیگری ماهیت سیطره‌جو و توسعه‌طلب رژیم صهیونیستی برای کشورهای منطقه آشکار شده است.
سخنان نخست‌وزیر این رژیم مبنی بر اینکه خود را مأمور تحقق ایده "اسرائیل بزرگ" می‌داند، نشان می‌دهد که در نگاه آن‌ها، بخش قابل توجهی از سرزمین‌های عربی و اسلامی در قلمرو این طرح قرار دارد و صهیونیست‌ها در توسعه‌طلبی خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند.
این در حالی است که برخی با خوش‌بینی تصور می‌کردند توافق‌هایی همچون "طرح ابراهیم" می‌تواند زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کند؛ اما رژیم صهیونیستی در همان زمان که نسل‌کشی در غزه و کرانه باختری را دنبال می‌کند، آشکارا چشم‌داشت خود به اراضی اردن، سوریه، لبنان و حتی بخش‌هایی از عربستان سعودی را اعلام کرده است.
این مواضع، بیش از پیش نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی تهدیدی وجودیتی برای امنیت منطقه و کشورهای آن است و در صورت مهار نشدن، توسعه‌طلبی این رژیم می‌تواند منطقه را وارد چرخه جنگ‌های بی‌پایان سازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اقدام اروپا در استفاده از مکانیسم ماشه را غیر قانونی و غیر منطقی عنوان کرد و اظهار داشت:
سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات خود در قالب برجام قصور داشتند و در طول تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران نه تنها آنرا محکوم نکردند بلکه مواضع خود را هم روشن نکردند، فعالسازی مکانیسم ماشه تنها ادامه ی ایفای یک نقش مخرب است.
تعاملات ما با این سه کشور ادامه یافته اما آنها باید نقش خود را روشن کنند.
وی در ادامه همچنین ادعای تعطیلی برخی سفارتخانه های اروپایی در تهران را رد کرد.
