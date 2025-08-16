https://spnfa.ir/20250816/موفقیت-غیر-قابل-تصور-پوتین-در-اجلاس-آلاسکا-24613690.html

موفقیت غیر قابل تصور پوتین در اجلاس آلاسکا

موفقیت غیر قابل تصور پوتین در اجلاس آلاسکا

اسپوتنیک ایران

خانم ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پیامی قابل توجه روی تلگرام خودش نوشت: "در پی ملاقات رهبران روسیه و ایالات متحده در آلاسکا، دگرگونی دیوانه... 16.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-16T13:27+0430

2025-08-16T13:27+0430

2025-08-16T13:27+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0f/24598468_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_9b8d1a8bd50aa5c8de0aba5c2e7e7814.jpg

حدود سه سال است که سیاست این رسانه ها همه حمله و توهین به روسیه و ملت آن بوده و حالا به یکباره رئیس جمهوری ایالات متحده برای استقبال از آقای ولادیمیر پوتین همه پروتوکول ها را زیر پا می گذارد و در فرودگاه در هواپیما منتظر رسیدن آقای پوتین می ماند تا وقتی رئیس جمهوری روسیه می رسد جلوی پله هواپیما به استقبال او برود.تصویری که ترامپ می خواست از این ملاقات برساند این بود که این ملاقات بسیار برای او فراتر از ماجرای اوکراین است و آنهایی که با شرایط پروتوکول های بین المللی و تشریفات ریاست جمهوری آشنایی دارند به خوبی متوجه این ماجرا شدند.اصرار ترامپ بر اینکه چند بار دست آقای پوتین را برای چندین ثانیه بفشارد و وی را دعوت کند که در ماشین رئیس جمهوری آمریکا بنشینند و خصوصی صحبت کنند و... نشانه هایی بود که نمی توان از آن نادیده عبور کرد.بر عکس رفتارهایش با دیگر رهبران متحد آمریکا ترامپ نهایت تلاش خود را انجام داد که نهایت احترام را به آقای پوتین بگذارد تا موفق شود روابط روسیه و ایالات متحده که طی چند سال گذشته شکرآب شده را بهبود بخشد.بدیهی است که احترام برای رهبری روسیه و خود کشور و ملت روسیه به همین سادگی به دست نیامده.پشتوانه آقای پوتین در این ملاقات فداکاری های ملت روسیه و سربازان روس در جبهه های نبرد بوده.ایالات متحده طی سه سال اخیر همه توانمندی نظامی خود و شرکای خود در ناتو را در اختیار اوکراین قرار داد ولی با همه امکاناتی که کل ناتو در اختیار داشت آنها موفق نشدند روسیه را در جنگ متعارف شکست بدهند.آنها تصور می کردند با توجه به حساب و کتابهایشان و امکانات مالی و اقتصادی و نظامی و سیاسی که در اختیار دارند بتوانند در یک جنگ متعارف (جنگی که در آن از سلاح های غیر هسته ای استفاده می شود) روسیه را شکست دهند.روسیه موفق شد در جنگ اقتصادی وسیاسی و نظامی یعنی جنگ سرد و گرم در مقابل آنها بایستد و در جبهه های نبرد پیروز شود.گو اینکه غربی ها تلاش می کنند با ابزار روانی و رسانه ای خود این پیروزی ها و موفقیت های روسیه را کمرنگ کنند اما حد اقل فردی در حد رئیس جمهوری آمریکا کاملا متوجه است که واقعیت چیست و ادامه این روند نه فقط به نفع کشورهای غربی نیست بلکه می تواند موجب فروپاشی آنها شود.اگر به کارهایی که ترامپ انجام داده توجه کنید و آنها را تحلیل کنید می تواند متوجه شوید بزرگترین هنر ترامپ در این است که می داند کی باید هیاهو راه بیاندازد و حمله و تهدید کند و کی باید عقب نشینی و آشتی و صلح کند.از همان ابتدایی که سر کار آمد با تهدید و ارعاب موفق شد بسیاری کشورها را وادار کند تا معاهده ها و توافق های اقتصادی مد نظر او را امضا کنند.البته می توان گفت کشورهای متحد آمریکا.در باره روسیه هم وی یقین پیدا کرده که امکان پیروزی در قبال روسیه وجود ندارد و ادامه این جنگ هیچ منفعتی برای آمریکا ندارد و باید هر چه سریعتر به این جنگ خاتمه داد.در حالی که برخی کشورهای اروپایی به دنبال آتش بس برای تجدید قوا می باشند روسیه حاضر نیست این فرصت را بدهد و اصرار دارد که به جای آتش بس باید یک توافق برای حل و فصل دائمی این ماجرا پیدا کرد.به نظر می رسد آقای ترامپ هم متوجه این ماجرا شده و با آقای پوتین در این جریان اتفاق نظر دارد و به همین دلیل تصمیم بر آن شده که وی فرصتی برای هماهنگی با طرفهای دیگر "که خودش صلاح می داند" انجام دهد و بعد دوباره یک اجلاس دیگر، احتمالا در موسکو، برگزار شود تا نتایج حاصله بحث شود.البته یک مشکل اساسی و بزرگ دیگر که وجود دارد و آقای ترامپ هم از آن به عنوان "مشکل بزرگ موجود" یاد کرد این است که امروزه زلنسکی از نظر قانون در اوکراین مشروعیت ندارد و دوره ریاست جمهوری اش پایان یافته و انتخابات برگزار نشده و اگر بنا به توافق است وی مشروعیت قانونی برای امضای توافقی را ندارد و به این دلیل نیاز است که انتخاباتی در اوکراین برگزار شود و رئیس جمهوری مشروع انتخاب شود تا بتواند اگر توافقی حاصل گردد توافق صلح را امضا کند.اما آنچه بدیهی است این می باشد که آقای پوتین موفق شد تا همه سدها را بشکند وشرایطی ایجاد کند که کارت های قویتر بازی در اختیار او باشد

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی