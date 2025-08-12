https://spnfa.ir/20250812/آیا-ترامپ-موفق-می-شود-زلنسکی-را-ودار-به-پذیرش-صلح-کند-24510957.html

آیا ترامپ موفق می شود زلنسکی را ودار به پذیرش صلح کند؟

در حال حاضر برخی رهبران کشورهای اروپایی و انهایی که در اوکراین از ادامه جنگ سود می برند به هیچ وجه خواهان صلح نمی باشند. 12.08.2025, اسپوتنیک ایران

نشریه دیلی تلگراف امروز ادعا کرد "زلنسکی پیش از نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا، موضع خود در موضوع واگذاری مناطق را نرم‌تر کرده و ممکن است با واگذاری سرزمین‌هایی که هم‌اکنون در کنترل روسیه هستند، به‌عنوان بخشی از طرحی با حمایت اروپا برای پایان دادن به جنگ موافقت کند".این در حالی است که تا همین چند صباح پیش اظهارات زلنسکی در تناقض با این صحبت بود.البته شب گذشته هم ترامپ در سخنانی اظهار داشت که امیدوار است در مذاکره با آقای پوتین موفق شود با بده بستان در زمینه های سرزمینی اختلاف فیما بین روسیه و اوکراین را حل و فصل کند و به جنگ خاتمه دهد.اصل بحث و جدل بین روسیه و اوکراین این بوده که هیات حاکمه در اوکراین بر خلاف تعهدات خود و حتی بر خلاف قانون اساسی این کشور حق و حقوق اوکراینی های روس تبار را زیر پا گذاشته بود و با عملیات نظامی بر علیه شهروندان اوکراینی روس تبار موجودیت آنها را به خطر انداخته بود و به این دلیل اینها با رای گیری عمومی اعلام کردند که می خواهند از اوکراین جدا شوند و به روسیه بپیوندند.با توجه به حق تعیین سرنوشت ملت ها روسیه هم به خواست اینها احترام گذاشت و عضویت آنها در فدراسیون روسیه را پذیرفت اما حاکمان کی یف بدون توجه به خواست مردم تلاش داشتند با اقدامات نظامی مناطق روس تبار را اشغال کنند و بعد شهروندان روس تبار را از خانه و کاشانه خود بیرون کنند و کاری کنند که مردم از سرزمین خود بیرون بروند و نه سرزمین از کشور جدا شود.دلیل دیگری که روسیه را وادار کرد دست به عملیات نظامی بزند این بود که طبق تعهدات سابق اوکراین و توافق های روسیه با ایالات متحده بنا بر این بود که ناتو به شرق گسترش پیدا نکند و ایالات متحده و کشورهای غربی کاملا می دانستند که گسترش ناتو به اوکراین خط قرمز روسیه است و به هیچ وجه روسیه نخواهد پذیرفت که دروازه ورودی اش، یعنی اوکراین، به ناتو بپیوندد.زلنسکی هم به خوبی این را می دانست و می دانست عضویت اوکراین در ناتو چه قدر برای موجودیت روسیه خطرناک است و چه قدر می تواند حساسیت ایجاد کند اما بدون در نظر گرفتن تهدید های امنیتی که عضویت اوکران در ناتو می تواند برای روسیه داشته باشد به این سمت و سو رفت و موجب ان شد تا یک جنگ خانمان سوز راه بیافتد.در حال حاضر هم اگر اوکراین و کشورهای غربی پیوستن مناطق روس تبار اوکراین به سرزمین مادری، یعنی روسیه، را بپذیرند و آمریکایی ها تعهد دهند که اجازه عضویت اوکراین در ناتو را نخواهند داد، می توان تصور کرد که شرایط عملیات ویژه روسیه محقق شده و شرایط صلح برقرار می باشد.البته نباید فراموش کرد که در حال حاضر برخی رهبران کشورهای اروپایی و انهایی که در اوکراین از ادامه جنگ سود می برند به هیچ وجه خواهان صلح نمی باشند.

