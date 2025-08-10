https://spnfa.ir/20250810/اوکراین-بدون-روسیه-اصالت-تاریخی-ندارد-24471769.html
اوکراین بدون روسیه اصالت تاریخی ندارد
اسپوتنیک ایران
این نشست تاریخی، هم پیروزی میدانی و هم پیروزی دیپلماتیک روسیه را تثبیت میکند. 10.08.2025, اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
ایران
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/01/18/14358417_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_cde86e2722ce22797adb09e415ef2ca5.jpg
در 15 اوت قرار است ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا دیدار کنند؛ جایی که روسیه و آمریکا تنها با تنگه برینگ از هم جدا میشوند.انتخاب آلاسکا هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر نمادین اهمیت دارد، چون منطقهای است که منافع دو کشور در قطب شمال و شرق دور مستقیماً به هم میرسد.بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، مسکو طرحی دو مرحلهای برای حل بحران اوکراین پیشنهاد داده:ابتدا خروج نیروهای اوکراینی از شرق دونتسک و تثبیت خط جبهه فعلی، و سپس امضای توافق صلح کامل. ترامپ هم آشکارا گفت که آماده است کییف را به پذیرش واگذاری بخشی از خاک خود به روسیه مجبور کند تا بتواند این توافق را به رأیدهندگان آمریکایی به عنوان آوردن صلح بدون درگیر کردن آمریکا در جنگ معرفی کند.برای پوتین، چنین توافقی فرصتی است تا دستاوردهای میدانی را روی کاغذ تثبیت کند و آن را با امضای رئیسجمهور آمریکا رسمیت ببخشد؛ امضایی که به مراتب مهمتر از رضایت یا مخالفت دولت اوکراین تلقی میشود.علاوه بر پرونده اوکراین، انتظار میرود در آلاسکا درباره تقسیم حوزههای نفوذ جهانی، توافقات تجاری و انرژی، بهویژه در قطب شمال، و مسیرهای جدید حملونقل نیز بحث شود. به همین دلیل برخی این نشست را "یالتای جدید" مینامند و معتقدند که میتواند نقشه قدرت جهانی را برای دهههای آینده ترسیم کند.روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه، در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:ملاقات بسیار مهم 15 آگوست میان آقای ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین، رئیسجمهور محترم فدراسیون روسیه، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نماد بارز پیروزی روسیه هم در میدان نظامی و هم در عرصه دیپلماسی ارزیابی میشود. این نشست از چند بعد فوقالعاده حائز اهمیت است:1. انتخاب آلاسکا و هویت تاریخی روسیهآلاسکا یکی از سرزمینهای تاریخی روسیه بوده و حتی پس از گذشت قرنها، مردم آن همچنان هویت فرهنگی، سنتی و اجتماعی روسی خود را حفظ کردهاند. این منطقه در گذشته بخشی از روسیه تزاری بود و گستردگی قلمرو روسیه را نشان میدهد. روسیه امروز نیز به عنوان یک کشور سهقارهای و پهناورترین کشور جهان، جایگاه مهمی در نظام بینالملل دارد. برگزاری این نشست در آلاسکا، که هویت روسی آن انکارناپذیر است، اتفاقی نمادین و تاریخی محسوب میشود.2. موضوع اوکراین و بازگشت سرزمینهای تاریخی به روسیهاز جمله موضوعات کلیدی این ملاقات، مسئله اوکراین و سرزمینهای تاریخی روسیه است که به اشتباه در نقشه اوکراین قرار گرفتهاند. این مناطق، بهویژه نواحی شرقی رودخانه دنیپر، کاملاً روسیتبار هستند و هویت اوکراین بدون پیوند با روسیه فاقد اصالت تاریخی، سنت و تمدن مستقل است. الحاق مجدد این سرزمینها به روسیه نهتنها به ایجاد صلح پایدار در منطقه کمک میکند، بلکه حقوق مردم روستبار اوکراین را نیز تأمین خواهد کرد.3. شکست جبهه انگلوساکسون و نقش مخرب انگلیسنکته حائز اهمیت دیگر، شکست جبهه انگلوساکسون به رهبری بریتانیا و متحدان اروپایی آن (فرانسه و آلمان) است. این کشورها عاملان اصلی بحران اوکراین بودهاند و بارها در روند صلح اخلال ایجاد کردهاند. شکست این جبهه افراطی، پیروزی بزرگی برای دیپلماسی روسیه محسوب میشود.4. ضرورت همگرایی آمریکا و روسیه در نظام بینالمللترامپ باید به این درک برسد که روسیه یکی از محورهای اصلی نظام بینالملل است و بدون مشارکت آن، هیچیک از بحرانهای جهانی حل نخواهد شد. اگر آمریکا به جای تنشآفرینی، به سمت ائتلاف یا حداقل همگرایی با روسیه حرکت کند، این همکاری میتواند به حل بسیاری از مسائل جهانی بینجامد. روسیه جایگاه ویژهای در میان کشورهای مستقل دارد، و پرهیز از تنش با آن به نفع همه طرفها خواهد بود. آمریکا نباید در تله ترویکای اروپایی (هماهنگی انگلیس، فرانسه و آلمان) گرفتار شود.5. شکست ناتو در میدان نظامی و دیپلماتیکسیاستهای خصمانه 32 کشور عضو ناتو نهتنها نتوانسته تغییری در موازنه قدرت به نفع این اتحادیه ایجاد کند، بلکه روسیه بهصورت قاطعانه در میدان نظامی و اکنون در عرصه دیپلماسی نیز پیروز شده است. امضای توافق با ترامپ بر اساس نقشههای دقیق و تاریخی، گامی مهم در تثبیت این پیروزی است. اگر ترامپ گامهای بعدی را به درستی بردارد، این روند به نفع منافع ملی آمریکا نیز خواهد بود.وی در پایان تاکید کرد: این نشست تاریخی، هم پیروزی میدانی و هم پیروزی دیپلماتیک روسیه را تثبیت میکند و نشان میدهد که سیاستهای غرب در برابر روسیه شکست خورده است. همکاری روسیه و آمریکا میتواند به ثبات جهانی و حل بحرانهای بینالمللی کمک شایانی کند.
اسپوتنیک ایران
2025
اسپوتنیک ایران
اسپوتنیک ایران
