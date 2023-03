https://spnfa.ir/20230315/افسر-آمریکایی-در-مورد-آنچه-در-انتظار-نظامیان-اوکراینی-است-به-زودی-آغاز-می-شود-15014384.html

افسر آمریکایی در مورد آنچه در انتظار نظامیان اوکراینی است؛ "به زودی آغاز می شود"

افسر آمریکایی در مورد آنچه در انتظار نظامیان اوکراینی است؛ "به زودی آغاز می شود"

افسر بازنشسته اطلاعات تفنگداران دریایی آمریکا معتقد است، نیروهای مسلح اوکراین در ماه های آینده شکست خواهند خورد و صدها هزار نفر کشته و اسیر خواهند شد. 15.03.2023, اسپوتنیک ایران

2023-03-15T10:21+0330

2023-03-15T10:21+0330

2023-03-15T10:21+0330

روسیه

اوکراین

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/03/08/14912008_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f85ebfa919073f429f8df0dc6ed5229.jpg

به گزارش اسپوتنیک، "اسکات ریتر" افسر بازنشسته و کارشناس مسائل نظامی در مصاحبه با کانال یوتیوب Through the eyes of گفت:"هر اوکراینی که اکنون در میدان نبرد است در ماه‌های آینده کشته، مجروح یا اسیر می‌شود. ما در مورد صدها هزار نفر صحبت می کنیم. سرنوشت آنها چنین است".به گفته وی، نیروهای مسلح اوکراین قادر نخواهند بود به خطوط دفاعی قدرتمند ارتش روسیه نفوذ کنند، زیرا ارتش اوکراین در طول حمله متحمل "تلفات وحشتناک" خواهد شد. این افسر افزود: "شکست کی یف در تابستان امسال با تمام شدن مهمات و منابع انسانی آشکار خواهد شد".ریتر پیشتر پیش بینی کرده بود که اوکراین کنترل اودسا و سواحل دریای سیاه را از دست خواهد داد. به عقیده وی، ارتش روسیه دشمن را به فاصله ای عقب می راند که کشور را در برابر سامانه های توپخانه دوربرد غربی که به کی یف منتقل می شود، محافظت می کند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

روسیه, اوکراین